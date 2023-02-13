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Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"

Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе" - РИА Новости, 13.02.2023

Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"

Вопрос о студенческих обменах между Россией и Британией "повис в воздухе", сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:31

2023-02-13T10:31

2023-02-13T10:31

лондон

россия

великобритания

андрей келин

в мире

образование - общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос о студенческих обменах между Россией и Британией "повис в воздухе", сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. Как отметил дипломат, к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов. Также предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, в том числе и студенческие обмены. "Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе", - сказал дипломат. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220930/bolonskaya-1820607119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лондон, россия, великобритания, андрей келин, в мире, образование - общество, санкции в отношении россии