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Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе" - РИА Новости, 13.02.2023
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Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"
Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе" - РИА Новости, 13.02.2023
Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"
Вопрос о студенческих обменах между Россией и Британией "повис в воздухе", сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:31
2023-02-13T10:31
лондон
россия
великобритания
андрей келин
в мире
образование - общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос о студенческих обменах между Россией и Британией "повис в воздухе", сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. Как отметил дипломат, к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов. Также предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, в том числе и студенческие обмены. "Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе", - сказал дипломат. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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лондон
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лондон, россия, великобритания, андрей келин, в мире, образование - общество, санкции в отношении россии
Лондон, Россия, Великобритания, Андрей Келин, В мире, Образование - Общество, Санкции в отношении России
10:31 13.02.2023
 
Посол в Лондоне заявил, что вопрос студенческих обменов "повис в воздухе"

Посол Келин: вопрос студенческих обменов между Россией и Британией повис в воздухе

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вопрос о студенческих обменах между Россией и Британией "повис в воздухе", сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
Как отметил дипломат, к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов. Также предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, в том числе и студенческие обмены.
"Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
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