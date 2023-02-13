https://ria.ru/20230213/noskov-1851676453.html

В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова

В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова - РИА Новости, 13.02.2023

В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова

Зрители Перми возмутились сорванным концертом 57-летнего певца Николая Носкова, сообщил телеканал "Муз-ТВ". РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:54

2023-02-13T13:54

2023-02-13T13:57

шоубиз

николай носков

пермь

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зрители Перми возмутились сорванным концертом 57-летнего певца Николая Носкова, сообщил телеканал "Муз-ТВ".Мероприятие состоялось в ДК им. Солдатова. Перенесшего в 2017 году инсульт артиста вывезли на сцену в инвалидной коляске. По словам посетителей концерта, Носков плохо себя чувствовал и спрашивал: "Где я?". Музыкант смог исполнить всего две песни. После этого исполнителя увезли за кулисы. Вместо него мероприятие продолжил певец IVAN (Александр Иванов). Позже Носков обратился к своим слушателям и призвал их не сердиться. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились сорванным выступлением музыканта. Другие поддержали артиста.Носков продолжил свой гастрольный тур. Он выступил десятого февраля в Екатеринбурге. Ранее Виктор Дробыш рассказал о здоровье исполнителя. Он признался, что музыкант хорошо себя чувствует и активно репетирует.

https://ria.ru/20220923/pesni-1818736986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай носков, пермь