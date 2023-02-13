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В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова - РИА Новости, 13.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230213/noskov-1851676453.html
В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова
В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова - РИА Новости, 13.02.2023
В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова
Зрители Перми возмутились сорванным концертом 57-летнего певца Николая Носкова, сообщил телеканал "Муз-ТВ". РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:54
2023-02-13T13:57
шоубиз
николай носков
пермь
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зрители Перми возмутились сорванным концертом 57-летнего певца Николая Носкова, сообщил телеканал "Муз-ТВ".Мероприятие состоялось в ДК им. Солдатова. Перенесшего в 2017 году инсульт артиста вывезли на сцену в инвалидной коляске. По словам посетителей концерта, Носков плохо себя чувствовал и спрашивал: "Где я?". Музыкант смог исполнить всего две песни. После этого исполнителя увезли за кулисы. Вместо него мероприятие продолжил певец IVAN (Александр Иванов). Позже Носков обратился к своим слушателям и призвал их не сердиться. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились сорванным выступлением музыканта. Другие поддержали артиста.Носков продолжил свой гастрольный тур. Он выступил десятого февраля в Екатеринбурге. Ранее Виктор Дробыш рассказал о здоровье исполнителя. Он признался, что музыкант хорошо себя чувствует и активно репетирует.
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николай носков, пермь
Шоубиз, Николай Носков, Пермь
13:54 13.02.2023 (обновлено: 13:57 13.02.2023)
 
В Перми возмутились сорванным концертом тяжелобольного Носкова

Носков извинился перед слушателями за сорванный концерт в Перми

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Николай Носков
Певец Николай Носков - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Зрители Перми возмутились сорванным концертом 57-летнего певца Николая Носкова, сообщил телеканал "Муз-ТВ".
Мероприятие состоялось в ДК им. Солдатова. Перенесшего в 2017 году инсульт артиста вывезли на сцену в инвалидной коляске. По словам посетителей концерта, Носков плохо себя чувствовал и спрашивал: "Где я?".
Музыкант смог исполнить всего две песни. После этого исполнителя увезли за кулисы. Вместо него мероприятие продолжил певец IVAN (Александр Иванов).
Позже Носков обратился к своим слушателям и призвал их не сердиться.
"Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь. С Божией помощью и помощью вашей все будет хорошо!" – высказался артист в своем Telegram-канале.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни возмутились сорванным выступлением музыканта.

"Когда человек болен, он должен лечиться дома. Не позорьте талантливого человека и не проявляйте неуважение к его публике!", "Я все понимаю, организм не успел восстановиться после болезни. Но зачем тогда гастролировать?", "Была на концерте вчера. Ощущение, что меня просто обманули", – отреагировали поклонники певца на его странице "Вконтакте".

Другие поддержали артиста.

"Крепкого здоровья!", "Люблю вас бесконечно! Терпения вам!", "Сил и здоровья этому прекрасному артисту!", "Сил и здоровья! Мы с вами!" – высказались подписчики.

Носков продолжил свой гастрольный тур. Он выступил десятого февраля в Екатеринбурге.
Ранее Виктор Дробыш рассказал о здоровье исполнителя. Он признался, что музыкант хорошо себя чувствует и активно репетирует.
Обложка песни Не вставай на колени
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Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"
 
ШоубизНиколай НосковПермь
 
 
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