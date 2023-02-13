https://ria.ru/20230213/neft-1851684498.html

Новак рассказал о планах на экспорт нефти в дружественные страны

Новак рассказал о планах на экспорт нефти в дружественные страны - РИА Новости, 13.02.2023

Новак рассказал о планах на экспорт нефти в дружественные страны

Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:33

2023-02-13T13:33

2023-02-13T13:33

экономика

россия

европа

цены на нефть

украина

александр новак

евросоюз

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сегодня мы продолжаем искать и находить новые рынки. В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов", - говорится в статье Новака, опубликованной в журнале "Энергетическая политика". "Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - отметил вице-премьер. Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали вводить санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. А с 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230213/neft-1851602443.html

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

https://ria.ru/20230212/urals-1851545393.html

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экономика, россия, европа, цены на нефть, украина, александр новак, евросоюз