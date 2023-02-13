Новак рассказал о планах на экспорт нефти в дружественные страны
Новак: Россия планирует направить в дружественные страны более 80 процентов экспорта нефти
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Сегодня мы продолжаем искать и находить новые рынки. В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов", - говорится в статье Новака, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".
"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - отметил вице-премьер.
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали вводить санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.
7 февраля, 08:00Нефть готовится разочаровать Запад
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
А с 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).