https://ria.ru/20230213/neft-1851602443.html

В МИД рассказали, как формируется цена российской нефти для Индии

В МИД рассказали, как формируется цена российской нефти для Индии - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД рассказали, как формируется цена российской нефти для Индии

Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами, но РФ не раз говорила, что не торгует нефтью себе в убыток, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:39

2023-02-13T08:39

2023-02-13T10:06

экономика

цены на нефть

австралия

индия

россия

андрей руденко

евросоюз

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами, но РФ не раз говорила, что не торгует нефтью себе в убыток, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы продолжим экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки", - сказал Руденко. "Индия не присоединилась к введенному Западом "потолку цен" на нефть из России. Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами. К тому же Россия неоднократно заявляла, что не станет продавать энергоресурсы себе в убыток", - добавил замминистра. Ранее в январе иностранные СМИ написали со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности Индии, что в стране могут ограничить закупки нефти в России, если ее цена превысит 60 долларов за баррель или Евросоюз решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российское сырье. По данным источников, текущая цена российской нефти, которая идет в Индию, составляет 53-56 долларов за баррель. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. А с 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/neft-1851170477.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

австралия

индия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, австралия, индия, россия, андрей руденко, евросоюз