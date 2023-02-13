https://ria.ru/20230213/nebo-1851674716.html

В пяти городах Красноярского края продлили режим "черного неба"

В пяти городах Красноярского края продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 13.02.2023

В пяти городах Красноярского края продлили режим "черного неба"

Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Назарове и Лесосибирске, продлен до утра вторника, сообщает региональный главк... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:04

2023-02-13T13:04

2023-02-13T13:04

общество

красноярск

минусинск

ачинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

экология

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Назарове и Лесосибирске, продлен до утра вторника, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 10 до 13 февраля. "Среднесибирским УГМС продлён режим НМУ до 7.00 часов 14 февраля во всех пяти городах — Красноярске, Минусинске, Ачинске, Назарове, Лесосибирске. Управлением Роспотребнадзора продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха", - говорится в сообщении. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

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минусинск

ачинск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, красноярск, минусинск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, экология, происшествия