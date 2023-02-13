https://ria.ru/20230213/nato-1851720839.html

Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону

Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону - РИА Новости, 13.02.2023

Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону

Главы минобороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят повышение расходов на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят повышение расходов на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенебрг подчеркнул, что страны НАТО на фоне Украины должны не только нарастить военное производство на имеющихся площадках, но инвестировать в строительство новых площадок.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, йенс столтенберг, нато