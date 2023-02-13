https://ria.ru/20230213/nato-1851720839.html
Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону
Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону - РИА Новости, 13.02.2023
Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону
Главы минобороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят повышение расходов на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:48
2023-02-13T15:48
2023-02-13T15:48
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО 14-15 февраля обсудят повышение расходов на оборону, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Столтенебрг подчеркнул, что страны НАТО на фоне Украины должны не только нарастить военное производство на имеющихся площадках, но инвестировать в строительство новых площадок.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение расходов на оборону
Главы Минобороны стран НАТО на встрече в феврале обсудят повышение расходов на оборону