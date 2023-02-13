Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной
Европейский дипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самыми непрозрачными выборами
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает издание Foreign Policy.
"Это самые непрозрачные выборы из всех выборов", - сказал изданию европейский дипломат.
Отмечается, что процедура выбора генсека заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.
Среди возможных кандидатов, как отмечает журнал, больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Также обсуждаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.