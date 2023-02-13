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Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной - РИА Новости, 13.02.2023
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Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной
Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной - РИА Новости, 13.02.2023
Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной
Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:02
2023-02-13T15:02
в мире
нато
европа
йенс столтенберг
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает издание Foreign Policy. Отмечается, что процедура выбора генсека заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания. Среди возможных кандидатов, как отмечает журнал, больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Также обсуждаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
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в мире, нато, европа, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Европа, Йенс Столтенберг
15:02 13.02.2023
 
Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной

Европейский дипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самыми непрозрачными выборами

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает издание Foreign Policy.
"Это самые непрозрачные выборы из всех выборов", - сказал изданию европейский дипломат.
Отмечается, что процедура выбора генсека заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.
Среди возможных кандидатов, как отмечает журнал, больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Также обсуждаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
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