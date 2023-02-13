https://ria.ru/20230213/nato-1851709192.html

Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной

Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной - РИА Новости, 13.02.2023

Евродипломат назвал процедуру избрания генсека НАТО самой непрозрачной

Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:02

2023-02-13T15:02

2023-02-13T15:02

в мире

нато

европа

йенс столтенберг

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами", сообщает издание Foreign Policy. Отмечается, что процедура выбора генсека заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания. Среди возможных кандидатов, как отмечает журнал, больше всего обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, которую, по информации издания, поддерживают в Вашингтоне, и премьер Эстонии Кайя Каллас. Также обсуждаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, европа, йенс столтенберг