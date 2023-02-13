https://ria.ru/20230213/nato-1851644090.html

НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения, пишут СМИ

НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения, пишут СМИ

НАТО собирается попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно истощились из-за событий на Украине, передает... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:38

2023-02-13T11:38

2023-02-13T11:38

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. НАТО собирается попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся у них запасы вооружения, которые серьезно истощились из-за событий на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как утверждает агентство, еще до февраля 2022 года многие страны НАТО не достигали целевых показателей по запасам вооружения, "поскольку официальные лица считали, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими сражениями ушли в прошлое". Однако, как добавляет Рейтер, масштабы поставок вооружения на Украину истощили запасы западных стран. А наращивание оборонного производства сдерживается рядом факторов, среди которых общемировой дефицит полупроводников, некоторых видов сырья и проблема поиска достаточного количества высококвалифицированных работников. Как сообщил неназванный чиновник НАТО, альянс только что завершил изучение оставшихся запасов вооружения. Он отметил, что НАТО, вероятно, повысит для своих членов целевой уровень в плане запасов вооружений. "Будет абсолютным потрясением, если целевые (показатели)... не будут повышены", - заявил он. По словам чиновника НАТО, наибольший дефицит представляют собой 155-миллиметрове снаряды, ракеты для HIMARS и боеприпасы для таких систем ПВО, как IRIS-T, Patriot и Gepard, которые активно используются украинскими войсками. Решения по целевым показателям запасов боеприпасов для членов альянса ожидаются на саммите НАТО, который пройдет в Литве в июле, отмечает агентство. Однако, как отмечают в НАТО, на пополнение запасов может уйти много времени. "Я не думаю, что в течение следующего года наши показатели запасов существенно увеличатся. Любые дополнительные запасы, которые у нас появятся, мы будем передавать Украине", - заявил чиновник альянса агентству. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230212/nato-1851534440.html

https://ria.ru/20230213/bayden-1851613842.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, нато, европа, в мире