https://ria.ru/20230213/nagibin-1851633845.html

Андрей Нагибин: Севморпуть поможет очистить Арктику от накопленных отходов

Андрей Нагибин: Севморпуть поможет очистить Арктику от накопленных отходов - РИА Новости, 13.02.2023

Андрей Нагибин: Севморпуть поможет очистить Арктику от накопленных отходов

В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика". В прошлом году в рамках проекта состоялись более... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:00

2023-02-13T11:00

2023-02-13T11:02

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В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика". В прошлом году в рамках проекта состоялись более 30 экспедиций во всех девяти арктических субъектах РФ. Волонтеры расчищали Беломорские петроглифы в Карелии, разбирали заброшенную станцию на горе Леквож в ЯНАО, приняли участие в утилизации заброшенного корабля в Мурманске и уборках на Кольской сверхглубокой. О том, что загрязняет русскую Арктику, почему для ее очистки нужно развивать Севморпуть, с какими трудностями сталкиваются волонтеры во время уборки, и какие планы у "Чистой Арктики" на 2023 год, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину руководитель проектного офиса Андрей Нагибин.– Андрей Николаевич, какая территория Арктики уже очищена волонтерами проекта и сколько отходов вывезли?– Во втором сезоне проекта "Чистая Арктика", который завершился в октябре прошлого года, мы собрали порядка 3300 тонн отходов на площади свыше 230 гектаров. Всего за два года реализации проекта мы очистили около 340 гектаров и убрали почти пять тысяч тонн отходов.– Откуда в Арктике столько мусора, если население полярных регионов небольшое?– Десятилетия отношение человека к районам крайнего севера было исключительно потребительским. Осваивая Арктику, мы завозили тысячи единиц техники, тонны горюче-смазочных материалов, продукты и стройматериалы, в общем, все то, что нужно для жизни и работы в экстремальных условиях. Завозили, использовали и оставляли, накапливая огромное количество отходов. Я сам, будучи молодым штурманом, участвовал в так называемом северном завозе. Уже тогда меня возмущал тот факт, что возвращались мы всегда в балласте, то есть с пустыми трюмами. А могли бы последовательно вывозить из Арктики отходы человеческой жизнедеятельности по мере освоения этих пространств. Итог – накоплены миллионы тонн мусора. Пришло время навести в Арктике порядок. И эта задача сегодня планомерно решается благодаря синергии ответственного бизнеса, волонтеров и государства.– Какие виды отходов собирают добровольцы?– В первую очередь все, что по силам убрать человеку без использования тяжелой техники – валежники, строительный и бытовой мусор. Когда есть техническая возможность, разгребаем груды металла и заброшенные постройки. Металлолом в дальнейшем отправляем на переработку. Один из показательных примеров прошлого года – утилизация части ржавого судна на берегу Кольского залива в Мурманске.– Если волонтер обнаружил опасные, в том числе радиоактивные отходы, какие меры предусмотрены?– Перед организацией волонтерской экспедиции в обязательном порядке проходит рекогносцировка территорий. Мы должны быть уверены, что отходы, которые будут убирать наши волонтеры, безопасны. Это касается огромного количества всевозможных бочек и прочих емкостей, в которых могли храниться опасные вещества. Утилизация такого рода отходов требует соответствующих экспертиз и получения разрешений. Отмечу, что в команде с волонтерами всегда работает бригада технического обеспечения. В ее состав входят специалисты по оценке степени опасности тех или иных отходов.– Цель проекта избавиться только от "советского наследия" или убрать весь мусор, в том числе и тот, который накапливается сейчас?– Мы не делим мусор, накопленный в Арктике, на старый и новый, на тот, который мы собираем и тот, который нас не касается. Конечно же, убираем все. Как это ни парадоксально, но главная проблема, с которой мы сталкиваемся, – это российское законодательство. Например, собрав отходы в одном месте перед тем, как их вывезти, мы создаем условную несанкционированную свалку. То есть, делая благое дело, волонтеры формально нарушают закон. Проблема, действительно, серьезная, она касается всех подобных волонтерских активностей по очистке территорий в нашей стране. На прошедшем на Камчатке первом молодежном экологическом форуме нам удалось озвучить эту проблему и напрямую обратиться к президенту с просьбой защитить такие проекты. Надеемся, что наши предложения будут проработаны и пробелы в законодательстве устранят.– Как происходит процесс вывоза мусора?– Если это какая-то брошенная техника и прочий металлолом, то он свозится к портовым причалам, режется на куски, после чего баржами и другими транспортными судами вывозится на большую землю для переплавки. Сейчас перед нами стоит задача сделать так, чтобы транспортным компаниям было выгодно вывозить отходы с арктических регионов. Совместно с субъектами мы прорабатываем различные варианты.– Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что для вывоза отходов из Арктики также будет использоваться Северный морской путь (СМП). Есть ли уже представление, как это будет происходить?– Без СМП это невозможно реализовать в принципе, других вариантов нет. Если мы говорим о вывозе накопленных отходов советских времен – брошенной тяжелой технике, металлоломе и других крупногабаритных отходов, то по независящим от нас причинам логистика судоходства была сильно разорвана, и вывозить эти груды металла стало дорого и невыгодно. Поэтому такие работы необходимо было либо субсидировать, либо просить помощи бизнеса или же складировать собранный металлолом, оставляя его до лучших времен и последующего вывоза.Как именно будет организована эта работа? Этот вопрос пока прорабатывают профильные ведомства и эксперты, и до нас эта информация будет доведена, чтобы мы также могли планировать наши экспедиции с учетом новой логистики вывоза крупногабаритных отходов. Одно ясно уже сегодня: СМП развивается, этому направлению уделяют пристальное внимание и у меня нет никаких сомнений, что проводимая в этом направлении работа даст толчок к развитию всех арктических территорий и не только.– Какие объекты оказались наиболее сложным для уборки за два года реализации проекта?– Наиболее сложными являются самые удаленные уголки Арктики, в первую очередь, из-за логистики. Например, Остров Хейса, куда волонтеров доставляли кораблем, потом вертолетом. Как правило, это длительные экспедиции для самых стойких волонтеров проекта, как с точки зрения физической, так и психологической подготовки. Мыс Марре-Сале и проведение работ на высоте более 1000 метров, когда арктическим добровольцам приходилось по несколько часов подниматься в гору для расчистки заброшенной станции связи.Уборка в Арктике напрямую зависит и от погоды. На Чукотке, в Якутии она резко переменчивая и иногда приходилось даже менять запланированную дислокацию.– Волонтеры проекта "Чистая Арктика" обнаружили, что заброшенное судно "Днепр" в поселке Тикси республики Якутия загрязняет море Лаптевых нефтепродуктами. Вы лично высказались за срочную утилизацию объекта. Насколько опасна утечка с судна?– Прямо сейчас в акваторию моря Лаптевых вытекают отработанные машинное масло и другие нефтесодержащие продукты. Это крайне губительно для хрупкой природы Арктики и может привести к реальной экологической угрозе всей акватории бухты, где проживает более 4,5 тысяч человек. Отравляющие вещества могут достигнуть и Северного Ледовитого океана. Поэтому мы обратили внимание на проблему с "Днепром" и рассчитываем, что совместными усилиями региональных и федеральных властей утилизировать судно удастся уже в ближайшее время.– Почему его утилизация так затянулась?– На мой взгляд, корень проблемы – в нашей традиционной бесхозяйственности и надежде на русский авось. Зная о проблеме, рассчитываем, что ничего не произойдет, и можно немного еще повременить с ее решением. Утилизировать такое большое судно из этих широт очень сложно и дорого. Поэтому этот процесс постоянно откладывался. Но судьба многострадального судна все же должна была решиться в 2025 году. Теперь, учитывая обстоятельства, проблему придется решать срочно, в авральном режиме.– В Норильске Красноярского края продолжают ликвидировать закрытый Никелевый завод. На какой стадии сейчас работы?– Ликвидация закрытого Никелевого завода проходит в рамках проекта "Чистый Норильск", который структурно в прошлом году вошел в проект "Чистая Арктика". ГМК "Норильский никель" в минувшем году убрали 480 тысяч тонн отходов и очистили порядка 1,5 миллиона квадратных метров территорий. То, что проводимые и запланированные в этом году работы будут выполнены на все 100%, у меня не возникает никаких сомнений. Говорящее название проекта "Чистый Норильск" подтверждает, что партнер "Чистой Арктики" прикладывает колоссальные усилия и средства для достижения заявленных целей.– "Чистая Арктика" запускает проект по экспертизе водных экосистем и почвы в местах проведения арктических уборок. Чем вызвано такое решение? Как будут использоваться полученные данные?– По окончанию работ 2022 года благодаря партнерству с "Росатомом" в конце прошлого года мы проверили водные объекты вблизи мест наших уборок: брали пробы воды и земли вблизи локаций "Чистой Арктики". Результаты будут анализироваться в динамике, благодаря чему мы сможем оценить наш вклад в улучшение общей экологической обстановке на территориях арктических регионов.К примеру, в Мурманской области обследовали родники, которые мы облагораживали – вода в них оказалась плохого качества и не пригодной для питья. В ближайшее время опубликуем информацию о таких родниках и будем просить воздержаться от их использования.В третьем сезоне проекта "Чистая Арктика" подобные замеры мы будем проводить до и после наших экспедиций, и полученные результаты будем также анализировать.– Какие задачи поставлены на сезон уборок в 2023 году?– В этом году принято решение расширить географию локаций и удвоить количество мест для проведения рекогносцировочных работ. После обследования территорий будет сформирован перечень локаций 2023 года. Также прорабатывается программа организации экспедиций на Шпицберген. Еще одним направлением работы, совместно с крупными компаниями, станут работы по благоустройству экологических троп как мест притяжения для отдыха жителей и гостей арктических регионов.Кроме того, продолжится работа по направлению корпоративного волонтерства, включая объединение экологических программ, реализуемых в Арктике, для достижения максимального результата.– Как стать участником арктической экспедиции? Есть ли какой-то отбор?– Очень просто – подать заявку, заполнив форму на официальном сайте проекта cleanarctic.ru. Скажу сразу, желающих много, и с каждым годом, по мере роста узнаваемости нашего проекта, их становится все больше. В прошлом году в них приняли участие волонтеры из десятков российских регионов и даже зарубежных стран – всего 3000 добровольцев. Отбор довольно строгий, по здоровью и физическим данным. При этом возрастных ограничений для волонтеров "Чистой Арктики" нет.Участники "Чистой Арктики" – это не только федеральный волонтерский десант, состоящий из жителей самых разных уголков страны. Половина численного состава – это местные жители и представители экологических и добровольческих организаций. Эту органичную синергию волонтеров лично я считаю очень важной.

https://ria.ru/20230213/arktika-1851591173.html

https://ria.ru/20230213/arktika-1851591861.html

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833374321.html

https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html

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Алёна Пава

интервью, арктика, мурманск, россия, алексей чекунков, жкх, экология, экология в россии