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Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт
Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2023
Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт
Заявления Илона Маска о том, что он не допустит использования Starlink для эскалации конфликта, вероятнее всего, призваны выбить деньги из Пентагона, заявил РИА РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:58
2023-02-13T13:58
2023-02-13T14:00
в мире
украина
сша
илон маск
министерство обороны сша
игорь коротченко
spacex
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что он не допустит использования Starlink для эскалации конфликта, вероятнее всего, призваны выбить деньги из Пентагона, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта на Украине, который может привести к Третьей мировой войне. Таким образом Маск ответил на призывы восстановить полную функциональность спутников Starlink для украинских военных. "Такие заявления уже были, потом он получил денег и снова включил. Вероятнее всего, это коммерческие разборки с Пентагоном, то есть банальное выжимание денег из Минобороны США вместо спонсорской помощи, которую Маск ранее оказывал", - сказал Коротченко. Он также не исключил, что филантропические заявления Маска параллельно с давлением на военное ведомство США в финансовом плане должны работать на имидж самого Маска, как якобы большого гуманиста с прогрессивными взглядами. Эксперт подчеркнул, что не стоит ориентироваться на добрую или злую волю тех их или иных американских бизнесменов. "Мы должны исходить из худших сценариев при планировании и проведении специальной военной операции. То есть нам должно быть наплевать, что он там говорит - это несущественно, мы должны исходить из того, что трафик через спутники Starlink для вооруженных сил Украины будет предоставляться в полном объеме", - отметил Коротченко. Starlink — спутниковая сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20230213/vizy-1851685176.html
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в мире, украина, сша, илон маск, министерство обороны сша, игорь коротченко, spacex
В мире, Украина, США, Илон Маск, Министерство обороны США, Игорь Коротченко, SpaceX
13:58 13.02.2023 (обновлено: 14:00 13.02.2023)
Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт
Эксперт Коротченко: Маск, спекулируя на Starlink, хочет вытрясти деньги из Пентагона
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что он не допустит использования Starlink для эскалации конфликта, вероятнее всего, призваны выбить деньги из Пентагона, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее предприниматель и владелец компании SpaceX
Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта на Украине
, который может привести к Третьей мировой войне. Таким образом Маск ответил на призывы восстановить полную функциональность спутников Starlink для украинских военных.
"Такие заявления уже были, потом он получил денег и снова включил. Вероятнее всего, это коммерческие разборки с Пентагоном, то есть банальное выжимание денег из Минобороны США вместо спонсорской помощи, которую Маск ранее оказывал", - сказал Коротченко.
Он также не исключил, что филантропические заявления Маска параллельно с давлением на военное ведомство США
в финансовом плане должны работать на имидж самого Маска, как якобы большого гуманиста с прогрессивными взглядами.
Эксперт подчеркнул, что не стоит ориентироваться на добрую или злую волю тех их или иных американских бизнесменов.
"Мы должны исходить из худших сценариев при планировании и проведении специальной военной операции. То есть нам должно быть наплевать, что он там говорит - это несущественно, мы должны исходить из того, что трафик через спутники Starlink для вооруженных сил Украины будет предоставляться в полном объеме", - отметил Коротченко.
Starlink — спутниковая сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.