https://ria.ru/20230213/mask-1851691263.html

Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт

Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2023

Маск спекулирует на Starlink ради денег от Пентагона, считает эксперт

Заявления Илона Маска о том, что он не допустит использования Starlink для эскалации конфликта, вероятнее всего, призваны выбить деньги из Пентагона, заявил РИА РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:58

2023-02-13T13:58

2023-02-13T14:00

в мире

украина

сша

илон маск

министерство обороны сша

игорь коротченко

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что он не допустит использования Starlink для эскалации конфликта, вероятнее всего, призваны выбить деньги из Пентагона, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта на Украине, который может привести к Третьей мировой войне. Таким образом Маск ответил на призывы восстановить полную функциональность спутников Starlink для украинских военных. "Такие заявления уже были, потом он получил денег и снова включил. Вероятнее всего, это коммерческие разборки с Пентагоном, то есть банальное выжимание денег из Минобороны США вместо спонсорской помощи, которую Маск ранее оказывал", - сказал Коротченко. Он также не исключил, что филантропические заявления Маска параллельно с давлением на военное ведомство США в финансовом плане должны работать на имидж самого Маска, как якобы большого гуманиста с прогрессивными взглядами. Эксперт подчеркнул, что не стоит ориентироваться на добрую или злую волю тех их или иных американских бизнесменов. "Мы должны исходить из худших сценариев при планировании и проведении специальной военной операции. То есть нам должно быть наплевать, что он там говорит - это несущественно, мы должны исходить из того, что трафик через спутники Starlink для вооруженных сил Украины будет предоставляться в полном объеме", - отметил Коротченко. Starlink — спутниковая сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20230213/vizy-1851685176.html

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в мире, украина, сша, илон маск, министерство обороны сша, игорь коротченко, spacex