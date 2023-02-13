https://ria.ru/20230213/latakiya-1851824788.html
В сирийской провинции Латакия завершили поисково-спасательные работы
В сирийской провинции Латакия завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 13.02.2023
В сирийской провинции Латакия завершили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в сирийской Латакии завершены, заявил журналистам губернатор провинции Амер Хиляль. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:53
2023-02-13T22:53
2023-02-13T22:53
в мире
латакия (мухафаза)
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДАМАСК, 13 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в сирийской Латакии завершены, заявил журналистам губернатор провинции Амер Хиляль. Губернатор Латакии сообщил, что в провинции из-за землетрясения погибли 805 человек, пострадали более 1,1 тысячи. Хиляль добавил, что 103 здания оказались полностью разрушены, еще 247 рискуют обвалиться. По его словам, землетрясение затронуло более 142 тысяч жителей Латакии. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь, сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html
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в мире, латакия (мухафаза), сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Латакия (мухафаза), Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В сирийской провинции Латакия завершили поисково-спасательные работы
В сирийской провинции Латакия завершили поисково-спасательные работы после землетрясения