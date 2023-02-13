https://ria.ru/20230213/kurily-1851601043.html

Синдзо Абэ допускал, что его позиция по Южным Курилам была уступкой России

Синдзо Абэ допускал, что его позиция по Южным Курилам была уступкой России - РИА Новости, 13.02.2023

Синдзо Абэ допускал, что его позиция по Южным Курилам была уступкой России

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах, которые вышли на прошлой неделе, через 7 месяцев после его гибели, допускал, что его позицию в вопросе... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:27

2023-02-13T08:27

2023-02-13T08:27

в мире

япония

синдзо абэ

россия

шикотан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801163515_0:136:2629:1614_1920x0_80_0_0_26bafd08e7cd53434467243d37ccde09.jpg

ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах, которые вышли на прошлой неделе, через 7 месяцев после его гибели, допускал, что его позицию в вопросе "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно рассматривать как уступку России. "По поводу того, что, несмотря на отсутствие обещания вернуть территории, Япония продвигает экономическое сотрудничество, ученые-специалисты по России выступали с критикой, что "Абэ совершил большую ошибку", что я "забросил позицию (Японии) о возврате сразу всех четырех островов". Однако настаивать на возврате сразу всех четырех островов - это то же самое, что признать, что северные территории не вернутся никогда. Настаивание на возврате сразу всех четырех островов не привело ни к какому выходу из ситуации – об этом свидетельствует история", - написал Абэ. После этого он пояснил достигнутую лидерами двух стран в Сингапуре договоренность о том, что дальнейшие переговоры будут исходить из Совместной советско-японской декларации 1956 года. "В ноябре 2018 года было решено в основу переговоров положить совместную советско-японскую декларацию 1956 года, в которой прописан возврат Хабомаи и Шикотана. Если сказать об этом, что "Абэ пошел на уступки", то возможно это и так. Но однако, в зависимости от точки зрения, это был всего лишь возврат к позиции премьер-министра Итиро Хатоямы 1956 года, можно сказать и так", - заключил Абэ. Мемуары экс-премьер-министра Японии вышли на этой неделе - через семь месяцев после его гибели после покушения. Они были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года и содержат расшифровку 36 часов записи. Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которого отдать дань уважения Абэ пришли 26 тысяч человек. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20230208/kurily-1850532313.html

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html

япония

россия

шикотан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, синдзо абэ, россия, шикотан