https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2023
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:35
2023-02-13T07:35
2023-02-13T07:35
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявлял об активизации диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях. "На купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", - рассказал Марочко. По данным, полученным собеседником агентства из собственных источников, командование украинской армии перебрасывает силы в районы населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы сдержать натиск подразделений РФ. "Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
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донбасс
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киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Киев увеличивает группировку на купянском направлении