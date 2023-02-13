https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html

В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении

В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2023

В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении

Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:35

2023-02-13T07:35

2023-02-13T07:35

специальная военная операция на украине

киев

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявлял об активизации диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях. "На купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", - рассказал Марочко. По данным, полученным собеседником агентства из собственных источников, командование украинской армии перебрасывает силы в районы населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы сдержать натиск подразделений РФ. "Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html

https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848969020.html

киев

донбасс

луганская народная республика

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киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко