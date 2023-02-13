Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении - РИА Новости, 13.02.2023
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении
Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:35
2023-02-13T07:35
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявлял об активизации диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях. "На купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", - рассказал Марочко. По данным, полученным собеседником агентства из собственных источников, командование украинской армии перебрасывает силы в районы населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы сдержать натиск подразделений РФ. "Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1848969020.html
киев
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_b14789f547c6ece81ed332154def0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
07:35 13.02.2023
 
В ЛНР заявили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: Киев увеличивает группировку на купянском направлении

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявлял об активизации диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 09:28Специальная военная операция на Украине
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
"На купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику", - рассказал Марочко.
По данным, полученным собеседником агентства из собственных источников, командование украинской армии перебрасывает силы в районы населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы сдержать натиск подразделений РФ.
"Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением", - пояснил Марочко.
Конашенков о работе ВС РФ на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 14:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 120 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала