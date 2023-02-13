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В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов - РИА Новости, 13.02.2023
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В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов
В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов - РИА Новости, 13.02.2023
В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов
Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:29
2023-02-13T16:29
экономика
москва
тульская область
бирюлево западное
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
авто
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ефимов пояснил, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion. Завод построен при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта. "По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллионов деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50% уже в 2023 году", – пояснил Ефимов. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь предприятия по производству автокомпонентов составляет 36,6 тысячи квадратных метров. "Для его создания Москва предоставила компании в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей", – сказал Овчинский.
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
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москва
тульская область
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экономика, москва, тульская область, бирюлево западное, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, авто
Экономика, Москва, Тульская область, Бирюлево Западное, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Авто
16:29 13.02.2023
 
В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов

В Москве будут производить 6,5 миллиона кузовных деталей для китайских кроссоверов в год

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВ цехе контроля качества внешней сборки автомобилей
В цехе контроля качества внешней сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В цехе контроля качества внешней сборки автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ефимов пояснил, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion. Завод построен при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта.
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"По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллионов деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50% уже в 2023 году", – пояснил Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь предприятия по производству автокомпонентов составляет 36,6 тысячи квадратных метров.
"Для его создания Москва предоставила компании в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей", – сказал Овчинский.
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ЭкономикаМоскваТульская областьБирюлево ЗападноеВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийАвто
 
 
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