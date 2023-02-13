В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов
В Москве будут производить 6,5 миллиона кузовных деталей для китайских кроссоверов в год
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВ цехе контроля качества внешней сборки автомобилей
В цехе контроля качества внешней сборки автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ефимов пояснил, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion. Завод построен при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта.
"По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллионов деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50% уже в 2023 году", – пояснил Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь предприятия по производству автокомпонентов составляет 36,6 тысячи квадратных метров.
"Для его создания Москва предоставила компании в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей", – сказал Овчинский.