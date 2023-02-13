https://ria.ru/20230213/krossovery-1851736455.html

В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов

В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов - РИА Новости, 13.02.2023

В Москве будут выпускать кузовные детали для китайских кроссоверов

Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:29

2023-02-13T16:29

2023-02-13T16:29

экономика

москва

тульская область

бирюлево западное

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847390179_34:0:2838:1577_1920x0_80_0_0_5e4f96a6b09e3962ee3d59e6fc6ac90d.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский завод будет ежегодно производить до 6,5 миллионов кузовных деталей для китайский кроссоверов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ефимов пояснил, что столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) и тульский завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" заключили соглашение, по которому ААТ будет производить кузовные детали для кроссоверов китайского бренда Haval F7 и Haval Jolion. Завод построен при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта. "По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от 5 до 6,5 миллионов деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50% уже в 2023 году", – пояснил Ефимов. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь предприятия по производству автокомпонентов составляет 36,6 тысячи квадратных метров. "Для его создания Москва предоставила компании в аренду земельный участок площадью 3,25 гектара в районе Бирюлево Западное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей", – сказал Овчинский.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html

https://ria.ru/20230203/avtosalon-1849406784.html

москва

тульская область

бирюлево западное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, тульская область, бирюлево западное, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, авто