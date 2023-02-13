https://ria.ru/20230213/kprf-1851824465.html

Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и развитие России

Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и развитие России - РИА Новости, 13.02.2023

Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и развитие России

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил РИА Новости, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:46

2023-02-13T22:46

2023-02-13T22:47

политика

владимир путин

кпрф

геннадий зюганов

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил РИА Новости, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым обсуждались военно-политическая ситуация и стратегия развития страны. Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. "Военно-политическая ситуация обсуждалась, она сегодня диктует основные направления экономики. Мы настаиваем на своей программе, на программе мобилизации экономического потенциала для того, чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы. В связи с этим мы сформулировали бюджет развития в 43 триллиона и рассчитываем, что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения. Думаю, вокруг этого и шли обсуждения", – сказал он. Парламентарий добавил, что обсуждались и другие важные вопросы. "Президент с Геннадием Андреевичем обсуждали не только стратегию развития России в будущем, но и необходимость поддержки людей труда. Также были представлены предложения КПРФ относительно этого", - добавил он.

https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1847996629.html

https://ria.ru/20230203/kprf-1849574260.html

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политика, владимир путин, кпрф, геннадий зюганов, россия, общество