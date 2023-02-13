https://ria.ru/20230213/koronatsiya-1851606933.html
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол - РИА Новости, 13.02.2023
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол
Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:13
2023-02-13T09:13
2023-02-13T10:08
россия
великобритания
карл iii
политика
андрей келин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III. В интервью РИА Новости посол заявил, что коронация будет "в значительно более усеченном варианте, чем" во время коронации Елизаветы II. "Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", - сказал он. "Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат", - заключил российский посол.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, карл iii, политика, андрей келин
Россия, Великобритания, Карл III, Политика, Андрей Келин
09:13 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол
Посол Келин: российскую сторону демонстративно не пригласят на коронацию Карла III