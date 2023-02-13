Рейтинг@Mail.ru
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/koronatsiya-1851606933.html
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол - РИА Новости, 13.02.2023
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол
Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:13
2023-02-13T10:08
россия
великобритания
карл iii
политика
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III. В интервью РИА Новости посол заявил, что коронация будет "в значительно более усеченном варианте, чем" во время коронации Елизаветы II. "Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", - сказал он. "Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат", - заключил российский посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, карл iii, политика, андрей келин
Россия, Великобритания, Карл III, Политика, Андрей Келин
09:13 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
 
Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол

Посол Келин: российскую сторону демонстративно не пригласят на коронацию Карла III

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III.
В интервью РИА Новости посол заявил, что коронация будет "в значительно более усеченном варианте, чем" во время коронации Елизаветы II.
"Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", - сказал он.
"Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат", - заключил российский посол.
Читайте полный текст интервью >>
Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 19:47
Зеленский пришел на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке
 
РоссияВеликобританияКарл IIIПолитикаАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала