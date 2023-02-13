https://ria.ru/20230213/koronatsiya-1851606933.html

Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол

Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол - РИА Новости, 13.02.2023

Российскую сторону не пригласят на коронацию Карла III, считает посол

Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:13

2023-02-13T09:13

2023-02-13T10:08

россия

великобритания

карл iii

политика

андрей келин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что российскую сторону демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III. В интервью РИА Новости посол заявил, что коронация будет "в значительно более усеченном варианте, чем" во время коронации Елизаветы II. "Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II", - сказал он. "Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат", - заключил российский посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, великобритания, карл iii, политика, андрей келин