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Посол России рассказал о контактах с властями Британии - РИА Новости, 13.02.2023
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Посол России рассказал о контактах с властями Британии
Посол России рассказал о контактах с властями Британии - РИА Новости, 13.02.2023
Посол России рассказал о контактах с властями Британии
Контакты с властями Британии ведутся только в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
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россия
андрей келин
великобритания
политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Контакты с властями Британии ведутся только в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, нового главу МИД Британии Джеймса Клеверли он не видел. "Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица", - отметил Келин. "Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит", - указал дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Келин: "Дипмиссия поддерживает контакты с британскими властями в случае необходимости"
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал РИА Новости, что дипмиссия поддерживает контакты с британскими властями только в случае необходимости.
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россия, андрей келин, великобритания, политика
Россия, Андрей Келин, Великобритания, Политика
10:03 13.02.2023 (обновлено: 10:28 13.02.2023)
 
Посол России рассказал о контактах с властями Британии

Посол Келин: контакты с властями Британии ведутся только при необходимости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Контакты с властями Британии ведутся только в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
По словам дипломата, нового главу МИД Британии Джеймса Клеверли он не видел.
"Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица", - отметил Келин.
"Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит", - указал дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
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