https://ria.ru/20230213/kontakty-1851616587.html

Посол России рассказал о контактах с властями Британии

Посол России рассказал о контактах с властями Британии - РИА Новости, 13.02.2023

Посол России рассказал о контактах с властями Британии

Контакты с властями Британии ведутся только в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:03

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россия

андрей келин

великобритания

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Контакты с властями Британии ведутся только в случае необходимости, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, нового главу МИД Британии Джеймса Клеверли он не видел. "Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица", - отметил Келин. "Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит", - указал дипломат.Читайте полный текст интервью >>

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Келин: "Дипмиссия поддерживает контакты с британскими властями в случае необходимости" Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал РИА Новости, что дипмиссия поддерживает контакты с британскими властями только в случае необходимости. 2023-02-13T10:03 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, андрей келин, великобритания, политика