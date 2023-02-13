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В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь - РИА Новости, 13.02.2023
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В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь
Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:24
2023-02-13T10:06
в мире
сша
южная корея
россия
ким чен ын
андрей руденко
корейская народная армия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян", - сказал дипломат, комментируя подготовку КНДР к запуску военного спутника. По его словам, цинизм ситуации в том, что эти попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению идут вразрез с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года, которые напрямую увязывали процесс денуклеаризации полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщало 1 января Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Кроме того, в КНДР в начале февраля прошел военный парад. Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР. Агентство ЦТАК без подробностей отмечало, что в параде участвовали колонны тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, колонны тактических ядерных частей и МБР. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html
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сша
южная корея
россия
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в мире, сша, южная корея, россия, ким чен ын, андрей руденко, корейская народная армия, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Россия, Ким Чен Ын, Андрей Руденко, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея)
08:24 13.02.2023 (обновлено: 10:06 13.02.2023)
 
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь

В МИД назвали планы КНДР укрепить боевую мощь ответом на давление США и Южной Кореи

© РИА НовостиМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян", - сказал дипломат, комментируя подготовку КНДР к запуску военного спутника.
Военные в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:15
Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США
По его словам, цинизм ситуации в том, что эти попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению идут вразрез с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года, которые напрямую увязывали процесс денуклеаризации полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщало 1 января Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их.
Кроме того, в КНДР в начале февраля прошел военный парад. Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР.
Агентство ЦТАК без подробностей отмечало, что в параде участвовали колонны тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, колонны тактических ядерных частей и МБР.
Читайте полный текст интервью >>>
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:02
США может не хватить средств, чтобы перехватить ракеты КНДР, пишут СМИ
 
В миреСШАЮжная КореяРоссияКим Чен ЫнАндрей РуденкоКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)
 
 
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