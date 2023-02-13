https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь

В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь

Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:24

2023-02-13T08:24

2023-02-13T10:06

в мире

сша

южная корея

россия

ким чен ын

андрей руденко

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян", - сказал дипломат, комментируя подготовку КНДР к запуску военного спутника. По его словам, цинизм ситуации в том, что эти попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению идут вразрез с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года, которые напрямую увязывали процесс денуклеаризации полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщало 1 января Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Кроме того, в КНДР в начале февраля прошел военный парад. Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР. Агентство ЦТАК без подробностей отмечало, что в параде участвовали колонны тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, колонны тактических ядерных частей и МБР. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

https://ria.ru/20230209/rakety-1850758589.html

сша

южная корея

россия

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, россия, ким чен ын, андрей руденко, корейская народная армия, кндр (северная корея)