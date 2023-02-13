08:24 13.02.2023 (обновлено: 10:06 13.02.2023)
В МИД прокомментировали планы КНДР укрепить боевую мощь
В МИД назвали планы КНДР укрепить боевую мощь ответом на давление США и Южной Кореи
МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Планы КНДР укреплять боевую мощь страны, в том числе запустить первый военный спутник, являются реакцией на беспрецедентное давление США и Южной Кореи, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян", - сказал дипломат, комментируя подготовку КНДР к запуску военного спутника.
По его словам, цинизм ситуации в том, что эти попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению идут вразрез с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года, которые напрямую увязывали процесс денуклеаризации полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщало 1 января Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их.
Кроме того, в КНДР в начале февраля прошел военный парад. Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР.
Агентство ЦТАК без подробностей отмечало, что в параде участвовали колонны тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, колонны тактических ядерных частей и МБР.