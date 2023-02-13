Рейтинг@Mail.ru
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/internat-1851749630.html
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных - РИА Новости, 13.02.2023
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных
Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:02
2023-02-13T17:09
курская область
происшествия
железногорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. В СМИ появилось видео, на котором женщина, вероятнее всего, подопечная дома-интерната социального обслуживания в Железногорске, рассказывает, как одна из сотрудниц учреждения ударила чашкой по голове 107-летнюю бабушку. Также подопечная утверждает, что стариков в этом доме-интернате часто обижают, бьют по лицу. Были опубликованы фото пожилой женщины с забинтованной головой. "Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых граждан, проживающих в доме социального обслуживания. Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними", — сообщили в прокуратуры Курской области.
https://ria.ru/20221111/prigovor-1830709629.html
курская область
железногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, железногорск
Курская область, Происшествия, Железногорск
17:02 13.02.2023 (обновлено: 17:09 13.02.2023)
 
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных

Курская прокуратура проверит информацию об избиении подопечных интерната в Железногорске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными.
В СМИ появилось видео, на котором женщина, вероятнее всего, подопечная дома-интерната социального обслуживания в Железногорске, рассказывает, как одна из сотрудниц учреждения ударила чашкой по голове 107-летнюю бабушку. Также подопечная утверждает, что стариков в этом доме-интернате часто обижают, бьют по лицу. Были опубликованы фото пожилой женщины с забинтованной головой.
"Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых граждан, проживающих в доме социального обслуживания. Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними", — сообщили в прокуратуры Курской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября 2022, 11:02
Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение
 
Курская областьПроисшествияЖелезногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала