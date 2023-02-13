https://ria.ru/20230213/internat-1851749630.html

Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных

Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных - РИА Новости, 13.02.2023

Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных

Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:02

2023-02-13T17:02

2023-02-13T17:09

курская область

происшествия

железногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. В СМИ появилось видео, на котором женщина, вероятнее всего, подопечная дома-интерната социального обслуживания в Железногорске, рассказывает, как одна из сотрудниц учреждения ударила чашкой по голове 107-летнюю бабушку. Также подопечная утверждает, что стариков в этом доме-интернате часто обижают, бьют по лицу. Были опубликованы фото пожилой женщины с забинтованной головой. "Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых граждан, проживающих в доме социального обслуживания. Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними", — сообщили в прокуратуры Курской области.

https://ria.ru/20221111/prigovor-1830709629.html

курская область

железногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, железногорск