https://ria.ru/20230213/internat-1851749630.html
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных - РИА Новости, 13.02.2023
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных
Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:02
2023-02-13T17:02
2023-02-13T17:09
курская область
происшествия
железногорск
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит дом-интернат социального обслуживания в Железногорске Курской области после публикации информации о жестоком обращении с подопечными. В СМИ появилось видео, на котором женщина, вероятнее всего, подопечная дома-интерната социального обслуживания в Железногорске, рассказывает, как одна из сотрудниц учреждения ударила чашкой по голове 107-летнюю бабушку. Также подопечная утверждает, что стариков в этом доме-интернате часто обижают, бьют по лицу. Были опубликованы фото пожилой женщины с забинтованной головой. "Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении престарелых граждан, проживающих в доме социального обслуживания. Согласно распространенной информации, в учреждении допускается жестокое отношение к постояльцам, незаконное распоряжение их пенсиями, отсутствует должный уход за ними", — сообщили в прокуратуры Курской области.
https://ria.ru/20221111/prigovor-1830709629.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, железногорск
Курская область, Происшествия, Железногорск
17:02 13.02.2023 (обновлено: 17:09 13.02.2023)
Курская прокуратура проверит интернат после жалоб на избиение подопечных
Курская прокуратура проверит информацию об избиении подопечных интерната в Железногорске