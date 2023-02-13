https://ria.ru/20230213/ikra-1851758960.html

В России подорожала икра в преддверии Масленицы

В России подорожала икра в преддверии Масленицы - РИА Новости, 13.02.2023

В России подорожала икра в преддверии Масленицы

Покупка красной икры перед Масленицей стала обходиться россиянам дороже, а спрос на нее нельзя назвать высоким, несмотря на традиционный праздник, следует из... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:23

2023-02-13T17:23

2023-02-13T17:23

еда

экономика

россия

масленица

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Покупка красной икры перед Масленицей стала обходиться россиянам дороже, а спрос на нее нельзя назвать высоким, несмотря на традиционный праздник, следует из материалов аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (есть в распоряжении РИА Новости). Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля, в 2022 году эти праздники пришлись на неделю позже - с 28 февраля по 6 марта. Оценка проводилась на основании как онлайн, так и оффлайн продаж - в традиционной торговле и сетевой рознице в период с 1 по 10 февраля в 2022 и 2023 годах. "Платформа ОФД" ежедневно обрабатывает 50-55 миллионов кассовых чеков с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ. "Сейчас в топ-покупок – красная икра в упаковках по 300 грамм. Чаще всего россияне покупают икру горбуши", - сообщили в компании, комментируя спрос на эту продукцию перед Масленицей. Так, средний чек при покупке икры горбуши вырос в годовом выражении на 9%, до 1103 рублей, а само число покупок - снизилось почти на треть (на 30%). "В прошлом и текущем году потребитель воздерживается от крупных застолий - в том числе по этой причине нет высокого спроса на такую продукцию", - добавляют эксперты. Ранее в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили РИА Новости, что россияне на фоне снижения покупательной способности могут купить на свою зарплату меньше икры, чем несколько лет назад - например, в 2022 году средний оклад позволял приобрести 9,7 килограмма праздничного деликатеса, а в 2012 году - 11,4 килограмма. Средний чек при покупке икры кеты вырос на 5%, в среднем до 1810 рублей, число покупок - сократилось на 11%. Икра форели популярнее: средний чек покупки вырос на 17%, до 1915 рублей, число самих покупок - на 2%. Но и в премиальной икре некоторые себе не отказывают: например, средний чек по икре нерки вырос за пределы бюджетного для многих уровня - на 8%, до 1731 рубля, а число покупок по сравнению с первой декадой февраля прошлого года увеличилось на 21%. В свою очередь средний чек при покупке икры кижуча вырос год к году на 21%, до 2289 рублей, а число ее покупок за первую декаду февраля увеличилось на 10%. Имитация красной икры тоже стала обходиться дороже, но покупать ее стали меньше: средний чек вырос на 10%, до 495 рублей, на 10% выше уровня прошлого года, а число покупок снизилось год к году на 11%.

https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

https://ria.ru/20230213/indigirka-1851741267.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, экономика, россия, масленица