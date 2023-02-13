https://ria.ru/20230213/frantsiya-1851583354.html

МИД Франции заявил о проблемах с конфискацией активов российского бизнеса

МИД Франции заявил о проблемах с конфискацией активов российского бизнеса - РИА Новости, 13.02.2023

МИД Франции заявил о проблемах с конфискацией активов российского бизнеса

Франция заморозила €1,3 миллиарда на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда, сообщила в воскресенье пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:43

2023-02-13T00:43

2023-02-13T01:29

россия

украина

франция

урсула фон дер ляйен

аджа лябиб

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Франция заморозила €1,3 миллиарда на счетах российских бизнесменов, но их конфискация невозможна без решения суда, сообщила в воскресенье пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр. Она добавила, что, таким образом, на данный момент невозможно передать эти средства Украине. В пятницу агентство Блумберг сообщило, что власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании 36,4 миллиарда долларов из числа российских активов, их общая сумма на счетах в ЕС оценивается в $258 миллиардов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ с целью направить их Украине. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб также сообщала, что Еврокомиссия работает над законодательной базой, которая позволит изъять замороженные активы российских олигархов. Председательствующая в ЕС Швеция заявляла, что считает важным добиться прогресса в вопросе использования замороженных активов России в интересах Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230130/mistral-1848461200.html

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россия, украина, франция, урсула фон дер ляйен, аджа лябиб, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия