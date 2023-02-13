https://ria.ru/20230213/fatf-1851810333.html

Росфинмониторинг прокомментировал призыв Украины исключить Россию из ФАТФ

Росфинмониторинг прокомментировал призыв Украины исключить Россию из ФАТФ - РИА Новости, 13.02.2023

Росфинмониторинг прокомментировал призыв Украины исключить Россию из ФАТФ

Украина не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) и не уполномочена вносить... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:39

2023-02-13T20:39

2023-02-13T20:44

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

в мире

россия

экономика

сергей марченко

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) и не уполномочена вносить предложений об исключении РФ, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко в статье для издания Financial Times заявил, что Украина призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список, надеется на принятие мер против РФ на встрече в Париже в феврале."Симптоматично, что это делают официальные должностные лица Украины, обязанные по должности заниматься национальными проблемами борьбы с отмыванием средств от коррупции, торговли наркотиками и оружием, других серьёзных преступлений, финансовой поддержки террористических организаций. Известные проблемы Украины в указанных областях отмечены в том числе и в отчетах международных организаций, таких как ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией - ред.), комитет совета Европы по противодействию отмыванию средств (Манивэл) и других", - добавил он.

https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849404506.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, в мире, россия, экономика, сергей марченко