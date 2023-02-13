20:39 13.02.2023 (обновлено: 20:44 13.02.2023)
Росфинмониторинг прокомментировал призыв Украины исключить Россию из ФАТФ
Росфинмониторинг: Украина не уполномочена вносить предложения об исключении из ФАТФ
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) и не уполномочена вносить предложений об исключении РФ, заявил РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко в статье для издания Financial Times заявил, что Украина призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список, надеется на принятие мер против РФ на встрече в Париже в феврале.
"Украина не является членом ФАТФ и не уполномочена вносить предложений по членству в отношении других государств-членов ФАТФ. Кроме того, в очередной раз озвучиваются ни на чем не основанные бездоказательные обвинения, которые представляют собой прямое злоупотребление процедурами ФАТФ", - сказал он, комментируя призывы Украины исключить РФ из ФАТФ и внести ее в черный список.
"Симптоматично, что это делают официальные должностные лица Украины, обязанные по должности заниматься национальными проблемами борьбы с отмыванием средств от коррупции, торговли наркотиками и оружием, других серьёзных преступлений, финансовой поддержки террористических организаций. Известные проблемы Украины в указанных областях отмечены в том числе и в отчетах международных организаций, таких как ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией - ред.), комитет совета Европы по противодействию отмыванию средств (Манивэл) и других", - добавил он.
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