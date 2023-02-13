https://ria.ru/20230213/donbass-1851637993.html

В ЛНР рассказали о новой тактике российской армии в Донбассе

В ЛНР рассказали о новой тактике российской армии в Донбассе - РИА Новости, 13.02.2023

В ЛНР рассказали о новой тактике российской армии в Донбассе

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о новой тактике российских войск: идет планомерное продвижение небольшими темпами с... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:12

2023-02-13T11:12

2023-02-13T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о новой тактике российских войск: идет планомерное продвижение небольшими темпами с использованием современной техники и выдавливание противника на всех участках на линии соприкосновения. "Что касается действий наступательного характера, действительно, присутствует на всей линии боевого соприкосновения …, но это не полномасштабное наступление ... Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения, контроля … Техника современная на участках фронта. Мы планомерно продвигаемся небольшими темпами, занимаем более выгодные рубежи, новые территории, выдавливаем противника на всех участках местности", - заявил Марочко в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что при этом украинская пропаганда занимается дискредитацией российских войск, но безуспешно, называя бойцов оккупантами. "Потому что в тех городах и районах, которые мы освободили, местные жители как раз говорят о том, что приходят освободители, а не оккупанты", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр