https://ria.ru/20230213/dizayn-kody-1851666431.html

Все города Ленобласти получат в 2023 году уникальные дизайн-коды

Все города Ленобласти получат в 2023 году уникальные дизайн-коды - РИА Новости, 13.02.2023

Все города Ленобласти получат в 2023 году уникальные дизайн-коды

У всех городов Ленинградской области появятся уникальные дизайн-коды уже в этом году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

2023-02-13T12:34

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

госдума рф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. У всех городов Ленинградской области появятся уникальные дизайн-коды уже в этом году, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании рабочей группы по вопросам разработки стратегии реновации и сохранения исторических поселений и городов с исторической застройкой.По его словам, центр компетенций и районные администрации области завершают разработку свода правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Сегодня концепции разработаны для всех 33 городов Ленинградской области и находятся на согласовании с органами местного самоуправления."Каждый дизайн-код разрабатывается индивидуально под уже сформированный архитектурный стиль города. В целом изменения затронут информационные конструкции, фасады зданий, навигационные элементы, малые архитектурные формы", - отметил глава региона.Дизайн-коды разрабатывались при участии комитета градостроительной политики, а дизайн-коды для исторических поселений – при участии комитета по сохранению культурного наследия, уточнили в пресс-службе областной администрации. После согласования дизайн-код станет отдельной статьей в правилах благоустройства муниципальных образований.Как отметил главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко в перспективе эти изменения будут подкреплены федеральным законодательством: Госдума РФ поддержала инициативу Ленинградской области и Совета главных архитекторов РФ о создании специальных зон, регламентирующих согласование архитектурно-градостроительного облика новых объектов с властями региона."Изменения в соответствии с Градостроительным кодексом вступят в силу 1 сентября 2023 года", - заключили в пресс-службе обладминистрации.

https://ria.ru/20230120/zhkkh-1846236079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, госдума рф, россия