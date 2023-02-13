https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851605558.html

Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая

Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая - РИА Новости, 13.02.2023

Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая

Москва и Пекин прорабатывают варианты организации первой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:06

2023-02-13T09:06

2023-02-13T10:06

россия

москва

пекин

сергей лавров

андрей руденко

цинь ган

мид кнр

в мире

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают варианты организации первой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях", - сказал Руденко. По его словам, министры иностранных дел также активно развивают взаимодействие в стремительно меняющейся международной обстановке. Он напомнил, что 9 января Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Китая, которого и пригласил посетить Россию в удобное время. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850443232.html

россия

москва

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, пекин, сергей лавров, андрей руденко, цинь ган, мид кнр, в мире