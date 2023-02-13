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Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая - РИА Новости, 13.02.2023
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Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая
Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая - РИА Новости, 13.02.2023
Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая
Москва и Пекин прорабатывают варианты организации первой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:06
2023-02-13T10:06
россия
москва
пекин
сергей лавров
андрей руденко
цинь ган
мид кнр
в мире
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают варианты организации первой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях", - сказал Руденко. По его словам, министры иностранных дел также активно развивают взаимодействие в стремительно меняющейся международной обстановке. Он напомнил, что 9 января Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Китая, которого и пригласил посетить Россию в удобное время. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, москва, пекин, сергей лавров, андрей руденко, цинь ган, мид кнр, в мире
Россия, Москва, Пекин, Сергей Лавров, Андрей Руденко, Цинь Ган, МИД КНР, В мире
09:06 13.02.2023 (обновлено: 10:06 13.02.2023)
 
Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая

Замглавы МИД Руденко: Москва и Пекин подготовят встречу Лаврова с главой МИД Китая

© РИА НовостиПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Москва и Пекин прорабатывают варианты организации первой встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с новым главой МИД Китая Цинь Ганом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях", - сказал Руденко.
По его словам, министры иностранных дел также активно развивают взаимодействие в стремительно меняющейся международной обстановке. Он напомнил, что 9 января Лавров провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Китая, которого и пригласил посетить Россию в удобное время.
Читайте полный текст интервью >>>
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 02:52
В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США
 
РоссияМоскваПекинСергей ЛавровАндрей РуденкоЦинь ГанМИД КНРВ мире
 
 
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