https://ria.ru/20230213/deti-1851640454.html

Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации

Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации - РИА Новости, 13.02.2023

Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации

Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:24

2023-02-13T11:24

2023-02-13T11:24

казахстан

северо-казахстанская область

в мире

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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили домой, сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на врачей. Ранее мэрия Петропавловска сообщила, что в понедельник утром ученик девятого класса школы №4 ранил трех учеников принесенными в учебное заведение топором и ножом. Прокуратура региона сообщила, что нападавший задержан. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", - цитирует агентство слова врачей детской больницы Северо-Казахстанской области. По данным медработников, сейчас состояние детей стабильное, пациенты находятся в реанимационном отделении. Еще одному из пострадавших врачи оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230210/kongressvumen-1850998010.html

казахстан

северо-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, северо-казахстанская область, в мире