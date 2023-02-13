Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации
Двое детей, пострадавших при нападении в школе в Казахстане, находятся в реанимации
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили домой, сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на врачей.
Ранее мэрия Петропавловска сообщила, что в понедельник утром ученик девятого класса школы №4 ранил трех учеников принесенными в учебное заведение топором и ножом. Прокуратура региона сообщила, что нападавший задержан. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
"Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", - цитирует агентство слова врачей детской больницы Северо-Казахстанской области.
По данным медработников, сейчас состояние детей стабильное, пациенты находятся в реанимационном отделении.
Еще одному из пострадавших врачи оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.
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