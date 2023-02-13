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Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации - РИА Новости, 13.02.2023
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Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации
Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации - РИА Новости, 13.02.2023
Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации
Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:24
2023-02-13T11:24
казахстан
северо-казахстанская область
в мире
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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили домой, сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на врачей. Ранее мэрия Петропавловска сообщила, что в понедельник утром ученик девятого класса школы №4 ранил трех учеников принесенными в учебное заведение топором и ножом. Прокуратура региона сообщила, что нападавший задержан. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". "Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", - цитирует агентство слова врачей детской больницы Северо-Казахстанской области. По данным медработников, сейчас состояние детей стабильное, пациенты находятся в реанимационном отделении. Еще одному из пострадавших врачи оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.
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казахстан
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казахстан, северо-казахстанская область, в мире
Казахстан, Северо-Казахстанская область, В мире
11:24 13.02.2023
 
Пострадавшие при нападении в школе в Казахстане дети находятся в реанимации

Двое детей, пострадавших при нападении в школе в Казахстане, находятся в реанимации

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Двое детей, пострадавших во время нападения в школе в казахстанском Петропавловске, находятся в реанимации, третьему школьнику медики оказали помощь и отпустили домой, сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на врачей.
Ранее мэрия Петропавловска сообщила, что в понедельник утром ученик девятого класса школы №4 ранил трех учеников принесенными в учебное заведение топором и ножом. Прокуратура региона сообщила, что нападавший задержан. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
"Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", - цитирует агентство слова врачей детской больницы Северо-Казахстанской области.
По данным медработников, сейчас состояние детей стабильное, пациенты находятся в реанимационном отделении.
Еще одному из пострадавших врачи оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.
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