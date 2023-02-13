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Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230213/covid-19-1851695103.html
Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 - 14, 16 и 20 февраля, такие меры связаны с посланием президента РФ... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:12
2023-02-13T14:12
распространение коронавируса
россия
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
госдума рф
кпрф
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 - 14, 16 и 20 февраля, такие меры связаны с посланием президента РФ Федеральному собранию, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию и в ближайшее время утвердит концепцию внешней политики России, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием Президента РФ, которое намечено на 21 февраля", - написал он в своем телеграм-канале.
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россия, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, госдума рф, кпрф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Госдума РФ, КПРФ, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Общество
14:12 13.02.2023
 
Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19

Депутатам перед посланием президента нужно сдать три ПЦР-теста на COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 - 14, 16 и 20 февраля, такие меры связаны с посланием президента РФ Федеральному собранию, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию и в ближайшее время утвердит концепцию внешней политики России, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием Президента РФ, которое намечено на 21 февраля", - написал он в своем телеграм-канале.
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7 февраля, 10:22Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковГосдума РФКПРФКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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