https://ria.ru/20230213/covid-19-1851695103.html

Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19

Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023

Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19

Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 - 14, 16 и 20 февраля, такие меры связаны с посланием президента РФ... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:12

2023-02-13T14:12

2023-02-13T14:12

распространение коронавируса

россия

владимир путин

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госдума рф

кпрф

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Депутатам Госдумы необходимо в ближайшие дни пройти три тестирования на COVID-19 - 14, 16 и 20 февраля, такие меры связаны с посланием президента РФ Федеральному собранию, сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию и в ближайшее время утвердит концепцию внешней политики России, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на COVID-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием Президента РФ, которое намечено на 21 февраля", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, госдума рф, кпрф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество