https://ria.ru/20230213/britaniya-1851596032.html
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 13.02.2023
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:15
2023-02-13T07:15
2023-02-13T10:22
лондон
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андрей келин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине."Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине, - сообщил он. - Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.Читайте полный текст интервью >>
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Посол РФ в Лондоне Келин о возможной высылке дипломатов к годовщине начала спецоперации
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости не исключил новой высылки российских дипломатов к годовщине начала спецоперации
2023-02-13T07:15
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РИА Новости
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РИА Новости
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лондон, украина, россия, андрей келин, в мире
Лондон, Украина, Россия, Андрей Келин, В мире
07:15 13.02.2023 (обновлено: 10:22 13.02.2023)
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов
Посол в Британии Келин не исключил новой высылки российских дипломатов из Лондона