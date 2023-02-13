https://ria.ru/20230213/britaniya-1851596032.html

Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов

Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 13.02.2023

Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:15

2023-02-13T07:15

2023-02-13T10:22

лондон

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россия

андрей келин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине."Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине, - сообщил он. - Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851593657.html

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Посол РФ в Лондоне Келин о возможной высылке дипломатов к годовщине начала спецоперации Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости не исключил новой высылки российских дипломатов к годовщине начала спецоперации 2023-02-13T07:15 true PT0M19S

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лондон, украина, россия, андрей келин, в мире