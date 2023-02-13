Рейтинг@Mail.ru
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/britaniya-1851596032.html
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов - РИА Новости, 13.02.2023
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:15
2023-02-13T10:22
лондон
украина
россия
андрей келин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851616766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f004edc741f98df20efdb3509458711.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине."Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине, - сообщил он. - Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851593657.html
лондон
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посол РФ в Лондоне Келин о возможной высылке дипломатов к годовщине начала спецоперации
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости не исключил новой высылки российских дипломатов к годовщине начала спецоперации
2023-02-13T07:15
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851616766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_958ed743961fc8b2c945d7944a584731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, украина, россия, андрей келин, в мире
Лондон, Украина, Россия, Андрей Келин, В мире
07:15 13.02.2023 (обновлено: 10:22 13.02.2023)
 
Посол в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов

Посол в Британии Келин не исключил новой высылки российских дипломатов из Лондона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает новой высылки дипломатов из Лондона к годовщине начала спецоперации на Украине.
"Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине, - сообщил он. - Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.
Читайте полный текст интервью >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
06:13
Британцы призвали "сдать" Зеленского
 
ЛондонУкраинаРоссияАндрей КелинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала