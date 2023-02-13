https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 13.02.2023

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T04:37

2023-02-13T04:37

2023-02-13T16:23

в мире

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россия

великобритания

андрей келин

крис брайант

риши сунак

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, уже произошла первая конфискация личных активов."Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет", — заявил Келин.Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Позже британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции постсоветской республики. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html

https://ria.ru/20230201/aktivy-1849016638.html

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в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, крис брайант, риши сунак, санкции в отношении россии