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Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 13.02.2023
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Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне
Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 13.02.2023
Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне
Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T04:37
2023-02-13T16:23
в мире
украина
россия
великобритания
андрей келин
крис брайант
риши сунак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его словам, уже произошла первая конфискация личных активов."Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет", — заявил Келин.Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Позже британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции постсоветской республики. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html
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в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, крис брайант, риши сунак, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Крис Брайант, Риши Сунак, Санкции в отношении России
04:37 13.02.2023 (обновлено: 16:23 13.02.2023)
 
Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

Посол в Лондоне Келин: Британия планирует конфисковать замороженные российские активы

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести. Этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне", — указал дипломат.

По его словам, уже произошла первая конфискация личных активов.
"Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет", — заявил Келин.
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Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.
Позже британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции постсоветской республики.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
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