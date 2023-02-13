04:37 13.02.2023 (обновлено: 16:23 13.02.2023)
Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне
Посол в Лондоне Келин: Британия планирует конфисковать замороженные российские активы
© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщил в интервью РИА Новости посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести. Этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне", — указал дипломат.
По его словам, уже произошла первая конфискация личных активов.
"Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет", — заявил Келин.
Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.
Позже британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции постсоветской республики.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских средств в ЕС воровством, отмечая, что это явление существует не первый год и Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.