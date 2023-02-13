https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html

НАТО зафиксировала превышение расхода боеприпасов ВСУ над их производством

НАТО зафиксировала превышение расхода боеприпасов ВСУ над их производством - РИА Новости, 13.02.2023

НАТО зафиксировала превышение расхода боеприпасов ВСУ над их производством

Темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:01

2023-02-13T16:01

2023-02-13T16:22

украина

в мире

россия

брюссель

йенс столтенберг

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Само мероприятие пройдет 14-15 февраля в Брюсселе. На нем представители военных ведомств блока будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.На прошлой неделе замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что что у Киева почти не осталось боеприпасов. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев.Как отметил в конце января в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности. По его словам, ВПК увеличил производство боеприпасов, по некоторым видам — в несколько раз.Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил агентству информированный источник. Снарядного голода в Вооруженных силах нет и не предвидится. Оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, добавил собеседник РИА Новости.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20230211/udar-1851402077.html

https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html

украина

россия

брюссель

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, россия, брюссель, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, сергей чемезов, владимир зеленский