16:01 13.02.2023 (обновлено: 16:22 13.02.2023)
НАТО зафиксировала превышение расхода боеприпасов ВСУ над их производством
Генсек НАТО Столтенберг: расходование боеприпасов на Украине сейчас выше их производства
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства странами НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится", — сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО.
Само мероприятие пройдет 14-15 февраля в Брюсселе. На нем представители военных ведомств блока будут обсуждать наращивание военного производства и расходов на коллективную оборону.
На прошлой неделе замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что что у Киева почти не осталось боеприпасов. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев.
Как отметил в конце января в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности. По его словам, ВПК увеличил производство боеприпасов, по некоторым видам — в несколько раз.
Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщил агентству информированный источник. Снарядного голода в Вооруженных силах нет и не предвидится. Оборонные предприятия продолжат наращивание выпуска снарядов, добавил собеседник РИА Новости.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских военных.