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В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор - РИА Новости, 13.02.2023
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В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор
В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор - РИА Новости, 13.02.2023
В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор
База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:14
2023-02-13T17:14
воронеж
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
муслим хучиев
грозный
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев. "Вместе с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым посетил в Грозном базу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Особенно впечатлен подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Гусева. По его словам, подобный опыт подготовки будет полезен и для Воронежской области. "Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки. Чеченские коллеги помогут с проектно-строительной документацией. Правительство нашего региона приветствует идею и готово оказать помощь", - сообщает канал губернатора. Гусев добавил, что, предварительно, объект будет рассчитан на одновременное проживание и подготовку 500 бойцов. "Воронежское управление Росгвардии предложило варианты размещения базы. Поручил проработать разные варианты выделения земельных участков для ведомства", - говорится в сообщении.
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воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), муслим хучиев, грозный, россия
Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (государственный служащий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Муслим Хучиев, Грозный, Россия
17:14 13.02.2023
 
В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор

Губернатор Гусев: в Воронеже может появится база для подготовки 500 бойцов Росгвардии

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев.
"Вместе с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым посетил в Грозном базу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Особенно впечатлен подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Гусева.
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По его словам, подобный опыт подготовки будет полезен и для Воронежской области.
"Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки. Чеченские коллеги помогут с проектно-строительной документацией. Правительство нашего региона приветствует идею и готово оказать помощь", - сообщает канал губернатора.
Гусев добавил, что, предварительно, объект будет рассчитан на одновременное проживание и подготовку 500 бойцов.
"Воронежское управление Росгвардии предложило варианты размещения базы. Поручил проработать разные варианты выделения земельных участков для ведомства", - говорится в сообщении.
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ВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Муслим ХучиевГрозныйРоссия
 
 
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