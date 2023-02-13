https://ria.ru/20230213/baza-1851755252.html

В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор

В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор - РИА Новости, 13.02.2023

В Воронеже может появится база Росгвардии, заявил губернатор

База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

2023-02-13T17:14

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

муслим хучиев

грозный

россия

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. База Росгвардии, рассчитанная на подготовку 500 бойцов одновременно, может появиться в Воронеже, сообщил в понедельник губернатор Александр Гусев. "Вместе с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым посетил в Грозном базу управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. Особенно впечатлен подходом к организации быта бойцов: они размещены в комфортных, быстровозводимых домах, есть вся необходимая техника и оружие, столовая, медчасть, тир, спортсооружения и многое другое", - говорится в сообщении в телеграм-канале Гусева. По его словам, подобный опыт подготовки будет полезен и для Воронежской области. "Глава воронежского управления Росгвардии Дмитрий Астафьев, который находится со мной в рабочей поездке, сообщил, что подобную базу мы можем построить и у нас, в сжатые сроки. Чеченские коллеги помогут с проектно-строительной документацией. Правительство нашего региона приветствует идею и готово оказать помощь", - сообщает канал губернатора. Гусев добавил, что, предварительно, объект будет рассчитан на одновременное проживание и подготовку 500 бойцов. "Воронежское управление Росгвардии предложило варианты размещения базы. Поручил проработать разные варианты выделения земельных участков для ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html

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воронеж

воронежская область

грозный

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воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), муслим хучиев, грозный, россия