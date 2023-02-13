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Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей - РИА Новости, 13.02.2023
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Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей
Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей - РИА Новости, 13.02.2023
Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей
Россия в 2022 году заняла первое место в экспорте Японии по подержанным автомобилям, данные в открытом доступе обнародовала ассоциация экспортеров подержанных... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:16
2023-02-13T20:29
экономика
авто
россия
япония
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место в экспорте Японии по подержанным автомобилям, данные в открытом доступе обнародовала ассоциация экспортеров подержанных автомобилей этой страны. Согласно ее данным, за год в Россию было продано 213,6 тысячи подержанных автомобилей. По сравнению с предыдущим годом, когда было продано 162,2 тысячи, рост составил 51 тысячу или 31,7%. Если в начале года в среднем в месяц продавали около 11 тысяч машин, за исключением февраля, когда на российский рынок поступило 15 тысяч подержанных авто, то в последние три месяца года уровень экспорта в Россию уверенно держался на уровне 25 тысяч. Для сравнения: в 2021 году в среднем продажи устойчиво держались в диапазоне 13-15 тысяч в месяц. Динамика цен на подержанные автомобили в прошлом году тоже заметно отличается от предыдущих лет. Если в 2020 и 2021 годах средняя цена на подержанный автомобиль, который шел на российский рынок, составляла около 600 тысяч иен (около 4,5 тысяч долларов по текущему курсу), то с июня 2022 года она перевалила за 1 миллион иен, а с августа установилась на отметке около 1,5 миллиона иен (11,5 тысяч иен). При этом экспорт в Россию новых автомобилей из Японии, начиная с мая практически прекратился, а общее число проданных новых машин составило лишь 20,4% от предыдущего года или 16,5 тысяч.
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экономика, авто, россия, япония
Экономика, Авто, Россия, Япония
18:16 13.02.2023 (обновлено: 20:29 13.02.2023)
 
Россия заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей

Россия в 2022 году заняла первое место в экспорте Японии по подержанным автомобилям

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЯпонские праворульные кроссоверы марки Toyota C-HR на авторынке "777" в Красноярске
Японские праворульные кроссоверы марки Toyota C-HR на авторынке 777 в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Японские праворульные кроссоверы марки Toyota C-HR на авторынке "777" в Красноярске. Архивное фото
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Россия в 2022 году заняла первое место в экспорте Японии по подержанным автомобилям, данные в открытом доступе обнародовала ассоциация экспортеров подержанных автомобилей этой страны.
Согласно ее данным, за год в Россию было продано 213,6 тысячи подержанных автомобилей. По сравнению с предыдущим годом, когда было продано 162,2 тысячи, рост составил 51 тысячу или 31,7%. Если в начале года в среднем в месяц продавали около 11 тысяч машин, за исключением февраля, когда на российский рынок поступило 15 тысяч подержанных авто, то в последние три месяца года уровень экспорта в Россию уверенно держался на уровне 25 тысяч. Для сравнения: в 2021 году в среднем продажи устойчиво держались в диапазоне 13-15 тысяч в месяц. Динамика цен на подержанные автомобили в прошлом году тоже заметно отличается от предыдущих лет. Если в 2020 и 2021 годах средняя цена на подержанный автомобиль, который шел на российский рынок, составляла около 600 тысяч иен (около 4,5 тысяч долларов по текущему курсу), то с июня 2022 года она перевалила за 1 миллион иен, а с августа установилась на отметке около 1,5 миллиона иен (11,5 тысяч иен).
При этом экспорт в Россию новых автомобилей из Японии, начиная с мая практически прекратился, а общее число проданных новых машин составило лишь 20,4% от предыдущего года или 16,5 тысяч.
Рынок подержанных автомобилей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ЭкономикаАвтоРоссияЯпония
 
 
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