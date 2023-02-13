https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html

НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта

НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта - РИА Новости, 13.02.2023

НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта

НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:23

2023-02-13T17:23

2023-02-13T18:04

в мире

украина

брюссель

киев

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг. "НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов", - сказал он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса, в ходе которой будут обсуждать дальнейшее наращивание поддержки Киева.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html

украина

брюссель

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, брюссель, киев, йенс столтенберг, нато