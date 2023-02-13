Рейтинг@Mail.ru
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта - РИА Новости, 13.02.2023
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:23
2023-02-13T18:04
в мире
украина
брюссель
киев
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156042/79/1560427985_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_47b18ee156da5834c1edc750e2aa1bc1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг. "НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов", - сказал он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса, в ходе которой будут обсуждать дальнейшее наращивание поддержки Киева.
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156042/79/1560427985_31:0:1698:1250_1920x0_80_0_0_3925cc01c331c5ed4f8cbae501fd242f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
17:23 13.02.2023 (обновлено: 18:04 13.02.2023)
 
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта

Столтенберг призвал обеспечить украинскую армию после конфликта для сдерживания и обороны

© Фото : NIDS/NATO Multimedia LibraryГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг.
"НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов", - сказал он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса, в ходе которой будут обсуждать дальнейшее наращивание поддержки Киева.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО
 
В миреУкраинаБрюссельКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала