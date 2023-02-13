https://ria.ru/20230213/armiya-1851758831.html
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта - РИА Новости, 13.02.2023
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:23
2023-02-13T17:23
2023-02-13T18:04
в мире
украина
брюссель
киев
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. НАТО должна обеспечить армию Украины на долгосрочную перспективу силами и средствами, которые позволят ей осуществлять эффективное сдерживание и оборону после окончания конфликта, заявил генсек Йенс Столтенберг. "НАТО в долгосрочной перспективе работает над обеспечением армии Украины силами и средствами, которые помогут ей после конфликта осуществлять оборону и сдерживание для предотвращения других конфликтов", - сказал он на пресс-конференции накануне начала в Брюсселе встречи глав минобороны стран альянса, в ходе которой будут обсуждать дальнейшее наращивание поддержки Киева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, брюссель, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
17:23 13.02.2023 (обновлено: 18:04 13.02.2023)
НАТО намерена создать более сильную украинскую армию после конфликта
Столтенберг призвал обеспечить украинскую армию после конфликта для сдерживания и обороны