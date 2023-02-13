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В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 13.02.2023
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В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 13.02.2023
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию
Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:15
2023-02-13T22:23
адана (провинция)
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.Это уже третья провинция, где завершены спасательные работы - ранее это решение коснулось провинций Шанлыурфа и Килис, спасателей оттуда перенаправили в другие пострадавшие регионы.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века".По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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адана (провинция), в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган
Адана (провинция), В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган
22:15 13.02.2023 (обновлено: 22:23 13.02.2023)
 
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию

В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию после землетрясения

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.
"Поисково-спасательные операции в Адане завершены. Мы извлекли из-под завалов живыми 34 человека, 418 граждан погибли", - написал министр в Twitter.
Это уже третья провинция, где завершены спасательные работы - ранее это решение коснулось провинций Шанлыурфа и Килис, спасателей оттуда перенаправили в другие пострадавшие регионы.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века".
По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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