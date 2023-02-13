https://ria.ru/20230213/adana-1851822007.html
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 13.02.2023
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию
Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:15
2023-02-13T22:15
2023-02-13T22:23
адана (провинция)
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_a43d62c2c9e28805ca7bee0824f7b8fc.jpg
СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.Это уже третья провинция, где завершены спасательные работы - ранее это решение коснулось провинций Шанлыурфа и Килис, спасателей оттуда перенаправили в другие пострадавшие регионы.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века".По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230213/spasateli-1851812774.html
адана (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_2b8d761d69dedc67a599264238972520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адана (провинция), в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган
Адана (провинция), В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган
22:15 13.02.2023 (обновлено: 22:23 13.02.2023)
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию
В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию после землетрясения