https://ria.ru/20230213/adana-1851822007.html

В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию

В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 13.02.2023

В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:15

2023-02-13T22:15

2023-02-13T22:23

адана (провинция)

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Поисково-спасательные операции завершены в турецкой провинции Адана после спасения 34 человек, сообщил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи.Это уже третья провинция, где завершены спасательные работы - ранее это решение коснулось провинций Шанлыурфа и Килис, спасателей оттуда перенаправили в другие пострадавшие регионы.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века".По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230213/spasateli-1851812774.html

адана (провинция)

турция

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адана (провинция), в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган