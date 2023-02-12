https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

Зеленский определил судьбу Украины одной фразой - РИА Новости, 12.02.2023

Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

На уходящей неделе президент Украины признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, которые должны были положить конец войне в Донбассе. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:00

2023-02-12T08:18

авторы

украина

владимир зеленский

петр порошенко

франсуа олланд

минские соглашения

донбасс

киев

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На уходящей неделе президент Украины признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, которые должны были положить конец войне в Донбассе.Надо отдать должное — Владимир Зеленский держался дольше всех. Вот только, в отличие от других политиков, лгавших о приверженности Минским соглашениям, он единственный остается действующим — пока еще — государственным лидером.Первым проговорился Петр Порошенко — еще в июне прошлого года он заявил, что пытался выиграть для Киева восемь лет на строительство армии и ни о каком мирном урегулировании не могло быть и речи. Но дьявол, как известно, в деталях. Сделал он это заявление после скандала с отъездом с Украины, когда уже вернулся в Киев. Местные СМИ и телеграм-каналы тогда активно высмеивали и его попытки выехать, и отмазки, и возвращение. Так что подобная искренность с его стороны — необходимое условие продолжения хоть какой-то политической карьеры.После него покаялась фрау Меркель. Но здесь мотивы, судя по всему, были иными. Если Порошенко стремился остаться на плаву, то она, напротив, хотела спокойной старости. А на фоне оголтелой русофобии ни о каком спокойствии бывшей партнерше Кремля мечтать не приходилось.Поэтому экс-канцлерин таким образом была вынуждена покаяться за процветание Германии, которое — посмотрите на ФРГ сейчас — невозможно без сотрудничества с Кремлем и российских ресурсов. И нет для этого лучшего способа, чем рассказать, что именно ее тщаниями удалось спасти Украину от поражения и дать ей время для восстановления армии. Герр Шольц ее ошибок не повторяет, поэтому теперь над руинами немецкой промышленности гордо реет знамя солидарности с Киевом.Затем о том, что Франция тоже была соучастницей этого обмана, заявил Франсуа Олланд.И вот теперь — Зеленский. Причем так настойчиво — аж два раза за неделю. И ключевой момент в его заявлениях — это объяснения, почему именно "Минск" был невыполним: "не был включен вопрос о Крыме". Что из этого следует? Во-первых, это очередной привет всем "пацифистам", для которых убийство киевским режимом людей в Донбассе не война, а внутреннее дело Украины. Тем самым Зеленский открыто дает понять, что собирается отнять у России ее территории. Во-вторых, что важнее, столь пристальное внимание к Крыму — это попытка выпросить боевую авиацию и тяжелую технику у спонсоров для готовящегося наступления.И вот здесь, на фоне воинственных выступлений, вспоминается немного иная, почти забытая песня, когда звучали его предвыборные обещания мира для Украины и Донбасса, а вслед за этим — приблатненные интонации в разговоре с боевиком нацбата, которого целый президент страны пытался разоружить, и риторический вопрос от Зеленского "я ж не лох какой-то".Оставим трехбуквенные определения в отношении нынешнего обитателя офиса на Банковой для более неформальных разговоров. Заявление о том, что он изначально не собирался соблюдать Минские соглашения, это гарантия недоговороспособности нынешнего киевского режима. А значит, никакого дипломатического урегулирования конфликта не будет. Пройдет год, два, десять — и очередной наследник нынешнего украинского режима в разгар уже нового конфликта будет рассказывать о том, что "Минск-15" подписывал не он, выполнять его не собирался и тот документ не учитывал возвращение Крыма и Донбасса.Это противостояние может закончиться только победой России. Потому что ядерная держава не может проиграть в конфликте, в котором на кону ее экзистенциальные интересы.И хорошо было бы, чтобы Зеленский не успел после этого сбежать из страны. Нужно, чтобы он ответил перед украинцами за пока десятки — к концу конфликта, вероятно, сотни — тысяч погибших, вдов, сирот.

https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html

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авторы, украина, владимир зеленский, петр порошенко, франсуа олланд, минские соглашения, донбасс, киев, ангела меркель, в мире