07:18 12.02.2023 (обновлено: 07:34 12.02.2023)
Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол
Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению ВТС
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
По его словам, в Королевстве усилились настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Россия, подчеркнул он, входит в их число.
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"Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", - заявил дипломат.
Посол связал поиск саудовцами новых партнеров с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Он напомнил, что Вашингтон, требовавший увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце прошлого года, был недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также "самоуправством" Эр-Рияда.
Однако, по словам Козлова, реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, "несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения".