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Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
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Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол
Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол
Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T07:18
2023-02-12T07:34
россия
саудовская аравия
сша
опек
в мире
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, в Королевстве усилились настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Россия, подчеркнул он, входит в их число. "Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", - заявил дипломат. Посол связал поиск саудовцами новых партнеров с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Он напомнил, что Вашингтон, требовавший увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце прошлого года, был недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также "самоуправством" Эр-Рияда. Однако, по словам Козлова, реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, "несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения".
https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html
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россия, саудовская аравия, сша, опек, в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, ОПЕК, В мире
07:18 12.02.2023 (обновлено: 07:34 12.02.2023)
 
Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол

Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению ВТС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСтенд "Рособоронэкспорта" на выставке
Стенд Рособоронэкспорта на выставке - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.
По его словам, в Королевстве усилились настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Россия, подчеркнул он, входит в их число.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 12:02
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", - заявил дипломат.
Посол связал поиск саудовцами новых партнеров с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Он напомнил, что Вашингтон, требовавший увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце прошлого года, был недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также "самоуправством" Эр-Рияда.
Однако, по словам Козлова, реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, "несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения".
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Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике, заявил посол
 
РоссияСаудовская АравияСШАОПЕКВ мире
 
 
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