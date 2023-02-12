https://ria.ru/20230212/vts-1851480192.html

Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол

Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Россия и Саудовская Аравия работают над расширением ВТС, заявил посол

Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T07:18

2023-02-12T07:18

2023-02-12T07:34

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, в Королевстве усилились настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Россия, подчеркнул он, входит в их число. "Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", - заявил дипломат. Посол связал поиск саудовцами новых партнеров с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Он напомнил, что Вашингтон, требовавший увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце прошлого года, был недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также "самоуправством" Эр-Рияда. Однако, по словам Козлова, реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, "несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения".

https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html

https://ria.ru/20230212/energetika-1851475899.html

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россия, саудовская аравия, сша, опек, в мире