https://ria.ru/20230212/veteran-1851525629.html

Ветеран из Волгограда рассказал о Виталии Кличко, которого знает лично

Ветеран из Волгограда рассказал о Виталии Кличко, которого знает лично - РИА Новости, 12.02.2023

Ветеран из Волгограда рассказал о Виталии Кличко, которого знает лично

Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков заявил РИА Новости, что если бы сейчас он встретил... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:07

2023-02-12T15:07

2023-02-12T15:57

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виталий кличко

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ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков заявил РИА Новости, что если бы сейчас он встретил мэра Киева Виталия Кличко, который когда-то подарил ему свой снимок с автографом, то сказал бы ему, что тот — предатель Родины. "Вот Кличко. Когда собирались, он подарил фотографию. Ну сейчас Киевом руководит. Был человек, а потом испортился. Сейчас бы я ему сказал, если бы встретились, что он предал Родину. Тот патриотизм, который вложила ему Страна Советов, он поменял на фашизм. <...> Нет твердости характера, вот в чем дело", — подчеркнул мужчина. Медков с начала двухтысячных живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Мужчина родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Во время войны он служил связистом и снайпером, получил ранение. После окончания боевых действий Медков проходил службу в Иране, Китае и Северной Корее.На счету ветерана множество наград, самой ценной он назвал медаль "За боевые заслуги". Службу в армии он завершил в 1962 году в звании полковника. После этого работал в Горловке на теплостанции. Затем Медков трудился и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдав энергетической сфере более 40 лет. На пенсию он ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.

https://ria.ru/20230212/provokatsiya-1851493600.html

энергодар

волгоград

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, волгоград, киев, виталий кличко