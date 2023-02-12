15:07 12.02.2023 (обновлено: 15:57 12.02.2023)
Ветеран из Волгограда рассказал о Виталии Кличко, которого знает лично
Ветеран из Волгограда, знающий Кличко лично, назвал его бесхарактерным предателем Родины
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков заявил РИА Новости, что если бы сейчас он встретил мэра Киева Виталия Кличко, который когда-то подарил ему свой снимок с автографом, то сказал бы ему, что тот — предатель Родины.
"Вот Кличко. Когда собирались, он подарил фотографию. Ну сейчас Киевом руководит. Был человек, а потом испортился. Сейчас бы я ему сказал, если бы встретились, что он предал Родину. Тот патриотизм, который вложила ему Страна Советов, он поменял на фашизм. <...> Нет твердости характера, вот в чем дело", — подчеркнул мужчина.
Медков с начала двухтысячных живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Мужчина родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Во время войны он служил связистом и снайпером, получил ранение. После окончания боевых действий Медков проходил службу в Иране, Китае и Северной Корее.
На счету ветерана множество наград, самой ценной он назвал медаль "За боевые заслуги". Службу в армии он завершил в 1962 году в звании полковника. После этого работал в Горловке на теплостанции. Затем Медков трудился и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдав энергетической сфере более 40 лет. На пенсию он ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.