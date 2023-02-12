https://ria.ru/20230212/tunis-1851502252.html
Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов
Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов - РИА Новости, 12.02.2023
Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов
Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году, несмотря на искусственные препоны, вырос более чем на 60%, достигнув 692 миллионов долларов, заявил РИА РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:39
2023-02-12T11:39
2023-02-12T17:35
экономика
тунис (страна)
россия
александр золотов
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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году, несмотря на искусственные препоны, вырос более чем на 60%, достигнув 692 миллионов долларов, заявил РИА Новости российский посол в Тунисе Александр Золотов. "Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 692 миллионов долларов", - сказал Золотов. По словам российского посла, рост товарооборота "наглядный пример способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры". "Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств", - сказал российский дипломат.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, тунис (страна), россия, александр золотов
Экономика, Тунис (страна), Россия, Александр Золотов
11:39 12.02.2023 (обновлено: 17:35 12.02.2023)
Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов
Посол Золотов: товарооборот между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов за год
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году, несмотря на искусственные препоны, вырос более чем на 60%, достигнув 692 миллионов долларов, заявил РИА Новости российский посол в Тунисе Александр Золотов.
"Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 692 миллионов долларов", - сказал Золотов.
По словам российского посла, рост товарооборота "наглядный пример способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры".
"Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств", - сказал российский дипломат.