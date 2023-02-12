https://ria.ru/20230212/tunis-1851502252.html

Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов

Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов - РИА Новости, 12.02.2023

Объем товарооборота между Россией и Тунисом вырос более чем на 60 процентов

Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году, несмотря на искусственные препоны, вырос более чем на 60%, достигнув 692 миллионов долларов, заявил РИА РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:39

2023-02-12T11:39

2023-02-12T17:35

экономика

тунис (страна)

россия

александр золотов

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КАИР, 12 фев - РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году, несмотря на искусственные препоны, вырос более чем на 60%, достигнув 692 миллионов долларов, заявил РИА Новости российский посол в Тунисе Александр Золотов. "Объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 692 миллионов долларов", - сказал Золотов. По словам российского посла, рост товарооборота "наглядный пример способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры". "Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств", - сказал российский дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, тунис (страна), россия, александр золотов