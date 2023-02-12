https://ria.ru/20230212/zolotov-1851504322.html

Александр Золотов: народ Туниса испытывает к россиянам добрые чувства

Александр Золотов: народ Туниса испытывает к россиянам добрые чувства - РИА Новости, 12.02.2023

Александр Золотов: народ Туниса испытывает к россиянам добрые чувства

Власти Туниса подчеркивают неизменную заинтересованность в развитии разноплановых связей с Россией, а тунисский народ испытывает к россиянам самые добрые... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:00

2023-02-12T15:00

2023-02-12T15:27

тунис (страна)

россия

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роскосмос

оон

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Власти Туниса подчеркивают неизменную заинтересованность в развитии разноплановых связей с Россией, а тунисский народ испытывает к россиянам самые добрые чувства. Посол России в Тунисе Александр Золотов в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню дипломатического работника, рассказал также о росте товарооборота между Тунисом и Москвой и сотрудничестве двух стран в космической сфере.— Как вы оцениваете уровень политического диалога между двумя странами?— С отменой пандемийных ограничений отношения с Тунисом, которые опираются на более, чем полувековой опыт взаимовыгодного сотрудничества, активизировались.Определяющую роль в этом играет устойчивый политический диалог на различных уровнях. Он позволяет координировать шаги в международных и региональных делах, в том числе в ООН и специализированных организациях, способствует решению практических задач укрепления партнерства. Здесь подчеркивают неизменную заинтересованность в развитии разноплановых связей с Россией, приверженность фундаментальным принципам международного прав. Так что слагаемые для слаженных результативных действий налицо.— Каков сегодня уровень торгового оборота между двумя странами? Может ли он вырасти и за счет чего? Каковы ожидания на этот счет?— Показательно в этой связи, что объем товарооборота в 2022 году, несмотря на известные искусственные препоны, заметно вырос. За десять месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 692 миллионов долларов. Чем не наглядный пример способности успешно взаимодействовать в условиях нынешней непростой мировой конъюнктуры? Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств.В декабре в режиме видеоконференции прошла встреча сопредседателей межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова. Решено согласовать программу конкретных шагов по повышению эффективности партнерства, в том числе с опорой на потенциал деловых кругов. Разумеется, в рамках предстоящих контактов будут обсуждаться возможности оптимизации логистики импортно-экспортных обменов и взаимных расчетов, расширения номенклатуры поставок. Исходим из того, что российским экономоператорам будет представлен перечень проектов для возможного участия. Например, в сфере гидротехники, геологоразведки, АПК.Стоит отметить, что в Тунисе сохраняется устойчивый спрос на российские дипломы. В наших вузах сейчас обучается около тысячи тунисских студентов. По всем прикидкам, их численность будет только возрастать.— Если говорить про российский туризм в Тунис, то последние годы, насколько известно, он сократился. Какова ситуация сейчас? Что делается чтобы восстановить туристические потоки?— Здесь к России и ее многонациональному народу испытывают самые добрые чувства. У нас Тунис заслуженно снискал репутацию гостеприимной страны с богатым культурно-историческим наследием. Все это позволяет рассчитывать на постепенное восстановление турпотока до доковидного уровня. И такой процесс уже идет. Пробные чартерные рейсы в прошлом году с августа по ноябрь осуществлялись местной авиакомпанией Nouvelair и показали хорошую рентабельность. С апреля они будут возобновлены в Москву и Санкт-Петербург с частотой раз в неделю. О начале выполнения прямых рейсов с конца мая с регулярностью три раза в неделю объявил Аэрофлот. Как бы то ни было, сюда резко возрос приток отдыхающих из многих стран. Очевидно, что этого не случилось бы, если бы туристы не чувствовал себя в безопасности. Власти уделяют данному аспекту повышенное внимание.— Известно, что Россия, представленная "Роскосмосом", и Тунис активно сотрудничают в области пилотируемых космических полетов и подготовки первой женщины-космонавта Африки, гражданки Туниса. На каком этапе сегодня это сотрудничество?— Запуск первого тунисского спутника российской ракетой-носителем в 2021 году и планы отправки на МКС тунисской женщины-космонавта кораблем "Союз" открывают хорошие перспективы для совместных наукоемких проектов. Соответствующая работа ведется "Роскосмосом" и холдингом Telnet. На очереди – оформление контрактных документов и отбор двух кандидатов (основного и запасного) для надлежащей подготовки в России. Мирный космос – многообещающее, статусное направление. Уверен, что намеченные цели будут реализованы уже в ближайшем будущем.— Известно ли сейчас о том, кто с тунисской стороны будет представлен на таком крупном форуме, как саммит Россия-Африка, запланированном на июль этого года в Санкт-Петербурге?— Обе стороны настроены приложить максимум усилий, чтобы подойти ко второму саммиту Россия-Африка в июле в Санкт-Петербурге с солидным пакетом наработок, призванных наполнить партнерство новым качеством. Надеюсь, тунисская сторона будет представлена на этом форуме на самом высоком уровне, а в более широком смысле – что удастся конвертировать имеющиеся идеи и намерения в конкретные совместные проекты, контакты и соглашения. Это вполне нам по силам.

https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html

https://ria.ru/20220623/gretsiya-1797609669.html

https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тунис (страна), россия, санкт-петербург, александр золотов, роскосмос, оон, аэрофлот, в мире, интервью