https://ria.ru/20230212/stoltenberg-1851491419.html

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью - РИА Новости, 12.02.2023

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T09:50

2023-02-12T09:50

2023-02-12T14:09

в мире

йенс столтенберг

нато

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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на представителя главы альянса Оану Лунгеску. Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генсека НАТО продлили в марте прошлого года. Вместе с тем, по информации немецкой газеты Welt am Sonntag, среди стран — членов альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы в апреле он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По информации собеседников газеты, причиной запланированного продления, официальное решение о котором примут весной, стали "выдающиеся услуги НАТО", которые оказал Столтенберг, особенно на фоне конфликта на Украине. Они также отметили, что продление срока полномочий генсека "гарантирует стабильность на вершине альянса в сложное время".Источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, нато