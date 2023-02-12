09:50 12.02.2023 (обновлено: 14:09 12.02.2023)
Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью
Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет покинуть свой пост осенью, не продлевая срок полномочий
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на представителя главы альянса Оану Лунгеску.
"У него нет намерения добиваться продления мандата", — сказала она.
Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генсека НАТО продлили в марте прошлого года.
Вместе с тем, по информации немецкой газеты Welt am Sonntag, среди стран — членов альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы в апреле он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По информации собеседников газеты, причиной запланированного продления, официальное решение о котором примут весной, стали "выдающиеся услуги НАТО", которые оказал Столтенберг, особенно на фоне конфликта на Украине. Они также отметили, что продление срока полномочий генсека "гарантирует стабильность на вершине альянса в сложное время".
Источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.