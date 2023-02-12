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Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью - РИА Новости, 12.02.2023
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Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью
Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью - РИА Новости, 12.02.2023
Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:50
2023-02-12T14:09
в мире
йенс столтенберг
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на представителя главы альянса Оану Лунгеску. Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генсека НАТО продлили в марте прошлого года. Вместе с тем, по информации немецкой газеты Welt am Sonntag, среди стран — членов альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы в апреле он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По информации собеседников газеты, причиной запланированного продления, официальное решение о котором примут весной, стали "выдающиеся услуги НАТО", которые оказал Столтенберг, особенно на фоне конфликта на Украине. Они также отметили, что продление срока полномочий генсека "гарантирует стабильность на вершине альянса в сложное время".Источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
09:50 12.02.2023 (обновлено: 14:09 12.02.2023)
 
Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет покинуть свой пост осенью, не продлевая срок полномочий

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на представителя главы альянса Оану Лунгеску.
"У него нет намерения добиваться продления мандата", — сказала она.
Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генсека НАТО продлили в марте прошлого года.
Вместе с тем, по информации немецкой газеты Welt am Sonntag, среди стран — членов альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы в апреле он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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По информации собеседников газеты, причиной запланированного продления, официальное решение о котором примут весной, стали "выдающиеся услуги НАТО", которые оказал Столтенберг, особенно на фоне конфликта на Украине. Они также отметили, что продление срока полномочий генсека "гарантирует стабильность на вершине альянса в сложное время".
Источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.
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