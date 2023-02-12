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Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html
Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин
Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин - РИА Новости, 12.02.2023
Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин
Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T08:29
2023-02-12T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 фев – РИА Новости. Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на этом направлении. Он уточнил, что украинские военные разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов. Накануне разведчики ЗВО продвинулись на несколько километров на кременском участке фронта. Киев минирует участки фронта, пытаясь помешать российскому наступлению. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230211/razvedchiki-1851435192.html
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киев
донбасс
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безопасность, киев, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО)
08:29 12.02.2023 (обновлено: 08:41 12.02.2023)
 
Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин

Разведчик ЗВО: Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 фев – РИА Новости. Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на этом направлении.
"Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали. Ждем пока саперы посмотрят", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские военные разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.
Накануне разведчики ЗВО продвинулись на несколько километров на кременском участке фронта. Киев минирует участки фронта, пытаясь помешать российскому наступлению.
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Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевДонбассКременнаяЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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