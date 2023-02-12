https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html

Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин

Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин - РИА Новости, 12.02.2023

Разведчик рассказал, что Киев стал использовать новые виды мин

Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T08:29

2023-02-12T08:29

2023-02-12T08:41

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

донбасс

кременная

западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 фев – РИА Новости. Киев стал использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий задачи на этом направлении. Он уточнил, что украинские военные разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов. Накануне разведчики ЗВО продвинулись на несколько километров на кременском участке фронта. Киев минирует участки фронта, пытаясь помешать российскому наступлению. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/razvedchiki-1851435192.html

https://ria.ru/20230211/miny-1851408396.html

киев

донбасс

кременная

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)