https://ria.ru/20230212/putin-1851497628.html
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова - РИА Новости, 12.02.2023
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:52
2023-02-12T10:52
2023-02-12T10:52
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
иван дедов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Иван Иванович! Примите тёплые поздравления с Днём рождения ... Ваши фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки, огромный личный вклад в развитие отечественной медицины достойны самого искреннего уважения", - говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что Дедов стал основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы благодаря "многогранному таланту, подвижническому служению делу". В заключение Путин пожелал академику здоровья и успехов.
https://ria.ru/20210212/nagrada-1597171179.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российская академия наук, иван дедов
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Иван Дедов
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова
Президент Путин отметил вклад академика РАН Ивана Дедова в развитие отечественной медицины