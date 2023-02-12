https://ria.ru/20230212/putin-1851497628.html

Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова

Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова - РИА Новости, 12.02.2023

Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:52

2023-02-12T10:52

2023-02-12T10:52

общество

россия

владимир путин

российская академия наук

иван дедов

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Иван Иванович! Примите тёплые поздравления с Днём рождения ... Ваши фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки, огромный личный вклад в развитие отечественной медицины достойны самого искреннего уважения", - говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что Дедов стал основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы благодаря "многогранному таланту, подвижническому служению делу". В заключение Путин пожелал академику здоровья и успехов.

https://ria.ru/20210212/nagrada-1597171179.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, российская академия наук, иван дедов