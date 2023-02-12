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Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова - РИА Новости, 12.02.2023
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Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова - РИА Новости, 12.02.2023
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:52
2023-02-12T10:52
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
иван дедов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Иван Иванович! Примите тёплые поздравления с Днём рождения ... Ваши фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки, огромный личный вклад в развитие отечественной медицины достойны самого искреннего уважения", - говорится в поздравлении. Российский лидер отметил, что Дедов стал основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы благодаря "многогранному таланту, подвижническому служению делу". В заключение Путин пожелал академику здоровья и успехов.
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук, иван дедов
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Иван Дедов
10:52 12.02.2023
 
Путин поздравил с днем рождения академика Ивана Дедова

Президент Путин отметил вклад академика РАН Ивана Дедова в развитие отечественной медицины

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАкадемик Иван Дедов
Академик Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости
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Академик Иван Дедов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика РАН Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Иван Иванович! Примите тёплые поздравления с Днём рождения ... Ваши фундаментальные исследования, новаторские идеи и разработки, огромный личный вклад в развитие отечественной медицины достойны самого искреннего уважения", - говорится в поздравлении.
Российский лидер отметил, что Дедов стал основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы благодаря "многогранному таланту, подвижническому служению делу". В заключение Путин пожелал академику здоровья и успехов.
Рабочая встреча президента РФ В.Путина с президентом Российской академии медицинских наук И. Дедовым - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукИван Дедов
 
 
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