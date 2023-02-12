10:08 12.02.2023 (обновлено: 15:25 12.02.2023)
Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре
Ветеран рассказал, как в 90-е бандеровцы хотели устроить провокацию на 9 Мая в Энергодаре
ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались устроить провокацию на 9 мая 1995 года.
По словам Медкова, 9 Мая, на 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади Энергодара, как обычно, собрались колонны жителей города, чтобы торжественно пройти в честь праздника.
"Откуда ни возьмись влетают два автобуса прямо на площадь, и выходят по три, по четыре человека в бандеровской форме. Все, кто был, кинулись к ним, ветераны тоже, взяли их в кольцо. Спрашиваем — куда приехали, зачем? Говорят, праздновать приехали. И сейчас я делаю сопоставление с тем, что они сейчас творят: тогда их то ли мало проинструктировали, то ли просто не ожидали массового возмущения", — рассказал ветеран.
По словам Медкова, бандеровцев удалось затолкать обратно в автобус и убедить покинуть город.
"И поехали: впереди милиция, сзади милиция. В Запорожье их откомандировали. Была попытка такая, что-то спровоцировать. Удачно, что обошлось без этого", — рассказал ветеран.
Медков с начала двухтысячных годов живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, оттуда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен.
После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.