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Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре - РИА Новости, 12.02.2023
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Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре
Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре - РИА Новости, 12.02.2023
Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре
Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T10:08
2023-02-12T15:25
великая отечественная война (1941-1945)
энергодар
запорожская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались устроить провокацию на 9 мая 1995 года. По словам Медкова, 9 Мая, на 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади Энергодара, как обычно, собрались колонны жителей города, чтобы торжественно пройти в честь праздника. "Откуда ни возьмись влетают два автобуса прямо на площадь, и выходят по три, по четыре человека в бандеровской форме. Все, кто был, кинулись к ним, ветераны тоже, взяли их в кольцо. Спрашиваем — куда приехали, зачем? Говорят, праздновать приехали. И сейчас я делаю сопоставление с тем, что они сейчас творят: тогда их то ли мало проинструктировали, то ли просто не ожидали массового возмущения", — рассказал ветеран.По словам Медкова, бандеровцев удалось затолкать обратно в автобус и убедить покинуть город.Медков с начала двухтысячных годов живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, оттуда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
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энергодар
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Ветеран ВОВ о провокации бандеровцев на 9 мая 1995 года в Энергодаре
Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы 9 мая 1995 года ворвались на автобусах на главную площадь города, чтобы устроить провокацию, но жители не дали этого сделать.
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великая отечественная война (1941-1945), энергодар, запорожская область, общество
Великая Отечественная война (1941-1945), Энергодар, Запорожская область, Общество
10:08 12.02.2023 (обновлено: 15:25 12.02.2023)
 
Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре

Ветеран рассказал, как в 90-е бандеровцы хотели устроить провокацию на 9 Мая в Энергодаре

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ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались устроить провокацию на 9 мая 1995 года.
По словам Медкова, 9 Мая, на 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади Энергодара, как обычно, собрались колонны жителей города, чтобы торжественно пройти в честь праздника.
"Откуда ни возьмись влетают два автобуса прямо на площадь, и выходят по три, по четыре человека в бандеровской форме. Все, кто был, кинулись к ним, ветераны тоже, взяли их в кольцо. Спрашиваем — куда приехали, зачем? Говорят, праздновать приехали. И сейчас я делаю сопоставление с тем, что они сейчас творят: тогда их то ли мало проинструктировали, то ли просто не ожидали массового возмущения", — рассказал ветеран.
По словам Медкова, бандеровцев удалось затолкать обратно в автобус и убедить покинуть город.
"И поехали: впереди милиция, сзади милиция. В Запорожье их откомандировали. Была попытка такая, что-то спровоцировать. Удачно, что обошлось без этого", — рассказал ветеран.
Медков с начала двухтысячных годов живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, оттуда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен.
После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
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