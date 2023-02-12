https://ria.ru/20230212/provokatsiya-1851493600.html

Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре

Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре - РИА Новости, 12.02.2023

Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре

Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T10:08

2023-02-12T10:08

2023-02-12T15:25

великая отечественная война (1941-1945)

энергодар

запорожская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851496944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dece62aa1367f889ed4b0354b83e419.jpg

ВОЛГОГРАД, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы пытались устроить провокацию на 9 мая 1995 года. По словам Медкова, 9 Мая, на 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади Энергодара, как обычно, собрались колонны жителей города, чтобы торжественно пройти в честь праздника. "Откуда ни возьмись влетают два автобуса прямо на площадь, и выходят по три, по четыре человека в бандеровской форме. Все, кто был, кинулись к ним, ветераны тоже, взяли их в кольцо. Спрашиваем — куда приехали, зачем? Говорят, праздновать приехали. И сейчас я делаю сопоставление с тем, что они сейчас творят: тогда их то ли мало проинструктировали, то ли просто не ожидали массового возмущения", — рассказал ветеран.По словам Медкова, бандеровцев удалось затолкать обратно в автобус и убедить покинуть город.Медков с начала двухтысячных годов живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевской Ростовской области, оттуда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и в Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.

https://ria.ru/20230209/veteran-1850705878.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ветеран ВОВ о провокации бандеровцев на 9 мая 1995 года в Энергодаре Ветеран Великой Отечественной войны и бывший глава совета ветеранов Энергодара 97-летний Александр Медков рассказал РИА Новости, как бандеровцы 9 мая 1995 года ворвались на автобусах на главную площадь города, чтобы устроить провокацию, но жители не дали этого сделать. 2023-02-12T10:08 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), энергодар, запорожская область, общество