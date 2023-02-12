https://ria.ru/20230212/pridnestrove-1851501786.html
Посол России высказался о проблеме приднестровского урегулирования
Посол России высказался о проблеме приднестровского урегулирования - РИА Новости, 12.02.2023
Посол России высказался о проблеме приднестровского урегулирования
Россия и впредь будет содействовать поиску справедливого урегулирования приднестровского вопроса, не нарушая территориальную целостность Молдавии, заявил в... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T11:36
2023-02-12T11:36
2023-02-12T13:30
политика
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Россия и впредь будет содействовать поиску справедливого урегулирования приднестровского вопроса, не нарушая территориальную целостность Молдавии, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов. Ранее правящее большинство в парламенте Молдавии приняло во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против страны" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. "Российская Федерация является гарантом приднестровского урегулирования. Этот статус накладывает большую ответственность, и российская сторона действует с полным осознанием этого. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдавии", - отметил Васнецов. Дипломат подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на возобновлении переговоров в устоявшемся формате. "Сейчас я не стал бы торопиться с оценками работы диалога в формате "5+2" с учётом длительной пробуксовки в его возобновлении. Российская Федерация по-прежнему рассчитывает на скорейшее продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию", - добавил Васнецов. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851121608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, молдавия
Политика, Россия, Молдавия
11:36 12.02.2023 (обновлено: 13:30 12.02.2023)
Посол России высказался о проблеме приднестровского урегулирования
Посол Васнецов: Россия продолжит содействовать поиску решения по Приднестровью
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Россия и впредь будет содействовать поиску справедливого урегулирования приднестровского вопроса, не нарушая территориальную целостность Молдавии, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов.
Ранее правящее большинство в парламенте Молдавии приняло во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против страны" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР резко отрицательно отреагировал на принятие парламентом Молдавии так называемого "закона о сепаратизме", полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
"Российская Федерация является гарантом приднестровского урегулирования. Этот статус накладывает большую ответственность, и российская сторона действует с полным осознанием этого. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдавии", - отметил Васнецов.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на возобновлении переговоров в устоявшемся формате.
"Сейчас я не стал бы торопиться с оценками работы диалога в формате "5+2" с учётом длительной пробуксовки в его возобновлении. Российская Федерация по-прежнему рассчитывает на скорейшее продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию", - добавил Васнецов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь
как стороны конфликта, Россия, Украина
, ОБСЕ
в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе
9 и 10 октября 2019 года.