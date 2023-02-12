https://ria.ru/20230212/vasnetsov-1851458389.html

Олег Васнецов: Россия не закрывалась от Молдавии и готова к диалогу

Олег Васнецов: Россия не закрывалась от Молдавии и готова к диалогу - РИА Новости, 12.02.2023

Олег Васнецов: Россия не закрывалась от Молдавии и готова к диалогу

В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Молдавии Олег Васнецов рассказал, почему диалог Москвы и Кишинева поставлен на... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T12:00

2023-02-12T12:00

2023-02-12T12:12

интервью

россия

молдавия

кишинев

снг

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В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Молдавии Олег Васнецов рассказал, почему диалог Москвы и Кишинева поставлен на паузу, как урегулировать приднестровский конфликт и какв современной эпохе достигнуть мира.– Олег Владимирович, 10 февраля в России отмечался День дипломатического работника. На ваш взгляд, какие качества важны для дипломата в современном мире, и что является главным инструментом дипломата?– Сам праздник был учрежден указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2002 году, а на минувший год пришлась другая знаменательная дата – 220-летие со дня основания министерства иностранных дел 8 (20) сентября 1802 года. При этом история дипломатической службы уходит своими корнями в глубину веков. В частности, дата нашего профессионального праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием Посольского приказа. Согласно историческим источникам, 10 февраля 1549 года появляется первое документальное сообщение о специальном дипломатическом ведомстве.Но традиция дипломатии на Руси, основанная на доблести, тесно переплетена с историей становления российской государственности. Первое упоминание о дипломатических отношениях славян в русских источниках содержится в "Повести временных лет", а о первом русском посольстве в Константинополе известно с 838 года. Так что дату 10 февраля можно назвать символической.Вообще-то в дипломатической деятельности любая деталь имеет значение. Дипломат должен уметь наладить контакт с разными людьми и быть внимательным и терпеливым. Очень важно всегда держать эмоции при себеи стараться хладнокровно и достойно найти выход из любой ситуации. Чувство такта, галантность и вежливость – неотъемлемые спутники каждого сотрудника нашего внешнеполитического ведомства. Но главное в миссии дипломата - любить Родину и уважать страну, в которой он прибывает.Я придерживаюсь позиции, что дипломат – это созидатель. Он выстраивает доверие, строит мосты между государствами, ищет пути взаимодействия.– Работа дипломатов всегда имела большое значение в вопросах поддержания войны и мира. Деятельность каких выдающихся дипломатов отечественной школы Вы считаете наиболее успешной?– В истории нашей страны есть немало примеров талантливых и успешных дипломатов, которые в период кризисных ситуаций сумели защитить страну и с успехом отстоять национальные интересы. В первую очередь это, конечно, министр иностранных дел, последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков, который после достаточно тяжелого поражения в Крымской войне с помощью дипломатического искусства сумел вернуть стране мировой авторитет.Большое влияние на развитие отечественной дипломатической школы оказал Андрей Андреевич Громыко, занимавший в период холодной войны высший дипломатический пост в Советском Союзе. Благодаря его стараниям нам удалось избежать Третьей мировой войны, а также добиться успеха в закреплении основ обеспечения безопасности на европейском пространстве.Бывший министр иностранных дел Российской Федерации Евгений Максимович Примаков был по истине творцом баланса, стремился воспользоваться любыми возможностями для сотрудничества даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Именно он продемонстрировал миру,Что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы, совершив исторический "разворот над Атлантикой".– В нынешнем году исполнится 31 год дипломатическим отношениям современной Молдавии и России. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, как Вы оцениваете взаимодействие Кишинёва с Москвой? Отказ от сотрудничества с Россией идет на пользу Молдавии?– Народы России и Молдавии связывает многовековая дружба, нас объединяют близкие, а во многих аспектах – и родственные отношения. К сожалению, в этом году двусторонний политический диалог, а также сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу. Но это выбор Кишинева. Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию.Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнерами. Я убежден, что накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдавией растопит тот лед недопонимания, что сейчас образовался.– Как вы оцениваете накачивание Молдавии западным оружием? К каким последствиям это может привести? Есть ли реальная угроза для Кишинева?– Россия является одним из гарантов переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, а миротворческая миссия России в Приднестровье на протяжении более 30 лет способствует сохранению мира на берегах Днестра. Конечно, нас не могут не беспокоить участившиеся в последнее время заявления Кишинева о том, что нейтральный статус не дает уже более прежних гарантий безопасности без натовского вооружения. Однако именно позиция невмешательства давала определённые уверения в спокойствии в регионе на фоне нерешенного приднестровского конфликта. Прошлогодние провокации в Тирасполе, в ходе которых было обстреляно административное здание и взорвана башня, наглядно демонстрируют, что любые милитаристские формы приводят к угрозе безопасности и стабильности. Мир в современную эпоху достигается путем диалога, а не путем конфронтации.– На ваш взгляд, какие барьеры должны устранить в первую очередь Кишинев и Тирасполь, чтобы диалог стал динамичным и результативным? Когда может возобновиться диалог в формате "5+2", или он уже изжил себя, и сторонам требуется другой формат для ведения переговоров?– Как я уже говорил, Российская Федерация является гарантом приднестровского урегулирования. Этот статус накладывает большую ответственность, и российская сторона действует с полным осознанием этого. Наша официальная позиция была ясно озвучена главой российского государства. Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом, надежном, гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Республики Молдова.Сейчас я не стал бы торопиться с оценками работы диалога в формате "5+2" с учетом длительной пробуксовки в его возобновлении. Российская Федерация по-прежнему рассчитывает на скорейшее продолжение переговоров по приднестровскому урегулированию.– Работа дипломата считается одной из самых загадочных, окутанной мифами и легендами. Многие кинематографические студии экранизируют профессию дипломата, приоткрывая немного завесу тайны. Какие фильмы вы бы посоветовали посмотреть нашим читателям о дипломатической службе?– Я бы рекомендовал посмотреть советский фильм "Красные дипкурьеры" о становлении дипкурьерской службы в 20-е годы XX века при Георгии Васильевиче Чичерине, видеоленту "Посол Советского Союза", повествующую о жизни и действительности первой советской женщины-посла Александры Михайловны Коллонтай, а также российский телесериал "Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова" о последнем годе жизни Александра Сергеевича Грибоедова – русского писателя, дипломата и композитора.Из документальной хроники, посвященной деятельности сотрудников отечественного министерства иностранных дел, могу посоветовать картину "Самый главный Посол", в которой рассказывается о выдающемся советском дипломате периода холодной войны Анатолии Федоровиче Добрынине.– Какие советы вы можете дать студентам, которые только мечтают в будущем сделать дипломатическую карьеру?– Я бы советовал ребятам на студенческой скамье больше читать разной литературы, в том числе художественной, мемуарной, научной и философской направленности, а также книги о культуре и искусстве народов разных стран. Это необходимо для умения анализировать текущие события, проводить исторические параллели, а также аргументированно отстаивать свою точку зрения. Не секрет, что именно благодаря чтению, пополняется словарный запас человека, а также формируется грамотная речь. Язык – это основной информационный ресурс нашей профессии.

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https://ria.ru/20230202/diplomatiya-1849221106.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, молдавия, кишинев, снг