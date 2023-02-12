https://ria.ru/20230212/pomosch-1851576141.html

Чечня направит в Сирию и Турцию шесть самолетов с гуманитарной помощью

Чечня направит в Сирию и Турцию шесть самолетов с гуманитарной помощью - РИА Новости, 12.02.2023

Чечня направит в Сирию и Турцию шесть самолетов с гуманитарной помощью

Чечня направит шесть бортов с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, сообщил РИА Новости министр ЧР по национальной политике,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:59

2023-02-12T22:59

2023-02-12T22:59

турция

сирия

ахмед дудаев

рамзан кадыров

даниил мартынов

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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ГРОЗНЫЙ, 12 фев – РИА Новости. Чечня направит шесть бортов с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, сообщил РИА Новости министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Мы работаем над организацией шести бортов с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, первый из которых отправится завтра. Этим бортом мы передадим в Сирию палатки с общей вместимостью около 1000 человек, около 1300 спальных мешков, более 30 тонн теплой одежды для взрослых и детей, а также предметы первой необходимости. Кроме того, завтрашняя помощь будет включать крупную финансовую помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова жителям Сирии, которые в настоящий момент живут в мечетях, чтобы они смогли арендовать жилье", - рассказал Дудаев. Он также сообщил, что с первого дня трагических событий главой Чечни Рамзаном Кадыровым было дано поручение провести сбор информации, анализ и разработать возможные меры помощи и поддержки пострадавшим от землетрясения. "В Турции есть несколько населенных пунктов, где проживают выходцы из Чеченской Республики, им уже два раза отправлена помощь. По поручению главы ЧР вице-премьер правительства Хасан Хакимов организовал отправку 20 тонн продуктов, также по просьбе Рамзана Ахматовича делегация от Российской Федерации во главе с Даниилом Мартыновым передала нашим соотечественникам несколько тонн продуктов, детского питания и палатки", - добавил министр. Более того, пострадавшим в Турции будут доставлены десятки контейнеров для временного проживания, по словам Дудаева, часть из них уже установлены на месте. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.

https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851548256.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, сирия, ахмед дудаев, рамзан кадыров, даниил мартынов, воз, сильное землетрясение в турции и сирии