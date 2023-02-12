https://ria.ru/20230212/polsha-1851477593.html

Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу

Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу - РИА Новости, 12.02.2023

Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу

Американские читатели издания Daily Mail предсказали удивление президента США Джо Байдена от визита в Польшу. Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T06:00

2023-02-12T06:00

2023-02-12T06:00

в мире

сша

польша

джо байден

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американские читатели издания Daily Mail предсказали удивление президента США Джо Байдена от визита в Польшу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер посетит Польшу с 20 по 22 февраля. По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона. Кроме того, Белый дом заявил, что не исключает возможную поездку Байдена на Украину в обозримом будущем, однако Вашингтону пока нечего объявить на этот счет."Добро пожаловать в Польшу, господин президент". "Польша? Я думал, что еду в Портленд (самый крупный город штата Орегон, США – Прим. ред.)", - описал реакцию Байдена читатель expat welshman."Он знает где Польша!!!!" – поразился JpR."Если на границе есть лестница, джоэменция никогда не перейдет ее", - иронизирует RembrandtsVrouw."Он знает, где находится Польша? Он хоть знает, где находится?" – задается вопросом Meh once again."Сколько времени пройдет, прежде чем Джо расскажет одну из своих любимых шуток о поляках? "Польский вертолет разбился. Пилоту стало холодно, поэтому он решил выключить вентилятор!" – отмечает MmmmmmTapioca."Скоро нас ждет еще один большой глобальный позор", - прогнозирует Vern Covington."Байден и Зеленский приближают нас всех к Третьей мировой войне", - отметил DakiOverNezuko."Байден должен остаться там и никогда не возвращаться!" – резюмировала Georgeena.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html

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в мире, сша, польша, джо байден