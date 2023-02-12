https://ria.ru/20230212/polsha-1851477593.html
Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу
Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу - РИА Новости, 12.02.2023
Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу
Американские читатели издания Daily Mail предсказали удивление президента США Джо Байдена от визита в Польшу. Свое мнение они выразили в комментариях к... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T06:00
2023-02-12T06:00
2023-02-12T06:00
в мире
сша
польша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американские читатели издания Daily Mail предсказали удивление президента США Джо Байдена от визита в Польшу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер посетит Польшу с 20 по 22 февраля. По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона. Кроме того, Белый дом заявил, что не исключает возможную поездку Байдена на Украину в обозримом будущем, однако Вашингтону пока нечего объявить на этот счет."Добро пожаловать в Польшу, господин президент". "Польша? Я думал, что еду в Портленд (самый крупный город штата Орегон, США – Прим. ред.)", - описал реакцию Байдена читатель expat welshman."Он знает где Польша!!!!" – поразился JpR."Если на границе есть лестница, джоэменция никогда не перейдет ее", - иронизирует RembrandtsVrouw."Он знает, где находится Польша? Он хоть знает, где находится?" – задается вопросом Meh once again."Сколько времени пройдет, прежде чем Джо расскажет одну из своих любимых шуток о поляках? "Польский вертолет разбился. Пилоту стало холодно, поэтому он решил выключить вентилятор!" – отмечает MmmmmmTapioca."Скоро нас ждет еще один большой глобальный позор", - прогнозирует Vern Covington."Байден и Зеленский приближают нас всех к Третьей мировой войне", - отметил DakiOverNezuko."Байден должен остаться там и никогда не возвращаться!" – резюмировала Georgeena.Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54cb570cb1a984973e958f784ee86e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, джо байден
В мире, США, Польша, Джо Байден
Американцы предсказали удивление Байдена от визита в Польшу
"Я думал Портленд": читатели Daily Mail спрогнозировали реакцию Байдена от визита в Польшу
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Американские читатели издания Daily Mail предсказали удивление президента США Джо Байдена от визита в Польшу. Свое мнение они выразили
в комментариях к соответствующей статье.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
сообщила, что американский лидер посетит Польшу с 20 по 22 февраля. По ее словам, находясь в Польше, американский лидер проведет встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона. Кроме того, Белый дом заявил, что не исключает возможную поездку Байдена на Украину
в обозримом будущем, однако Вашингтону пока нечего объявить на этот счет.
"Добро пожаловать в Польшу, господин президент". "Польша? Я думал, что еду в Портленд
(самый крупный город штата Орегон
, США – Прим. ред.)", - описал реакцию Байдена читатель expat welshman.
"Он знает где Польша!!!!" – поразился JpR.
"Если на границе есть лестница, джоэменция никогда не перейдет ее", - иронизирует RembrandtsVrouw.
"Он знает, где находится Польша? Он хоть знает, где находится?" – задается вопросом Meh once again.
"Сколько времени пройдет, прежде чем Джо расскажет одну из своих любимых шуток о поляках? "Польский вертолет разбился. Пилоту стало холодно, поэтому он решил выключить вентилятор!" – отмечает MmmmmmTapioca.
"Скоро нас ждет еще один большой глобальный позор", - прогнозирует Vern Covington.
"Байден и Зеленский приближают нас всех к Третьей мировой войне", - отметил DakiOverNezuko.
"Байден должен остаться там и никогда не возвращаться!" – резюмировала Georgeena.
Джо Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.