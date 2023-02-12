Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/nato-1851534440.html
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО - РИА Новости, 12.02.2023
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО
Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:09
2023-02-12T16:10
украина
алексей пушков
нато
евросоюз
совет федерации рф
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков также отметил, что "при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией". Ранее авторитетный американский политолог Роберт Каплан в интервью газете La Stampa заявил, что если Украина уступит РФ, НАТО и ЕС придется принять в свой состав страну со всеми непредсказуемыми и сложными последствиями.
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, алексей пушков, нато, евросоюз, совет федерации рф, в мире, россия
Украина, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире, Россия
16:09 12.02.2023 (обновлено: 16:10 12.02.2023)
 
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО

Пушков заявил, что прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Ее (Украины - ред.) прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

Пушков также отметил, что "при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией".
Ранее авторитетный американский политолог Роберт Каплан в интервью газете La Stampa заявил, что если Украина уступит РФ, НАТО и ЕС придется принять в свой состав страну со всеми непредсказуемыми и сложными последствиями.
Солдаты британской армии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 10:14
НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины
 
УкраинаАлексей ПушковНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала