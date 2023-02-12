https://ria.ru/20230212/nato-1851534440.html

Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО

Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО - РИА Новости, 12.02.2023

Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО

Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T16:09

2023-02-12T16:09

2023-02-12T16:10

украина

алексей пушков

нато

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков также отметил, что "при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией". Ранее авторитетный американский политолог Роберт Каплан в интервью газете La Stampa заявил, что если Украина уступит РФ, НАТО и ЕС придется принять в свой состав страну со всеми непредсказуемыми и сложными последствиями.

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

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украина, алексей пушков, нато, евросоюз, совет федерации рф, в мире, россия