https://ria.ru/20230212/nato-1851534440.html
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО - РИА Новости, 12.02.2023
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО
Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T16:09
2023-02-12T16:09
2023-02-12T16:10
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с РФ и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков также отметил, что "при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией". Ранее авторитетный американский политолог Роберт Каплан в интервью газете La Stampa заявил, что если Украина уступит РФ, НАТО и ЕС придется принять в свой состав страну со всеми непредсказуемыми и сложными последствиями.
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украина, алексей пушков, нато, евросоюз, совет федерации рф, в мире, россия
Украина, Алексей Пушков, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире, Россия
16:09 12.02.2023 (обновлено: 16:10 12.02.2023)
Пушков объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО
Пушков заявил, что прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией