https://ria.ru/20230212/moldaviya-1851500656.html

Россия открыта для переговоров с Молдавией, заявил посол

Россия открыта для переговоров с Молдавией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Россия открыта для переговоров с Молдавией, заявил посол

Россия остается открытой к обсуждению любых вопросов с Молдавией, которая по своей инициативе приостановила диалог с Москвой, заявил в эксклюзивном интервью РИА РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T11:27

2023-02-12T11:27

2023-02-12T13:29

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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Россия остается открытой к обсуждению любых вопросов с Молдавией, которая по своей инициативе приостановила диалог с Москвой, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Олег Васнецов. В четверг, 10 февраля, отмечался День дипломатического работника России. Дипломатические отношения между Россией и Молдавией были установлены 6 апреля 1992 года. Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов. "К сожалению, в этом году двусторонний политический диалог, а также сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу. Но это выбор Кишинёва. Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию. Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнерами. Я убежден, что накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдавией растопит тот лёд недопонимания, что сейчас образовался", - отметил Васнецов. Посол РФ подчеркнул, что народы России и Молдавии связывает многовековая дружба, их объединяют близкие, а во многих аспектах также и родственные отношения. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/ugroza-1851326999.html

https://ria.ru/20230210/gavrilitsa-1851141050.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, москва, снг, в мире