https://ria.ru/20230212/makeevka-1851547533.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска в 17.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T18:15

2023-02-12T18:15

2023-02-12T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230212/britaniya-1851474358.html

https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1850760629.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины